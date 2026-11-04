Chieti, decoro e manutenzioni: tre imprese rispondono all'appello del Comune

Si è chiuso il 2 ottobre l'avviso pubblico esplorativo promosso dal Comune di Chieti per raccogliere manifestazioni di interesse volte alla realizzazione di interventi manutentivi e di decoro urbano a totale cura e spesa di soggetti privati. Tre primarie realtà imprenditoriali, Almacis, Toto Holding e Cogema, hanno formalmente risposto all'appello dell'Amministrazione comunale, mettendo a disposizione risorse e competenze per riqualificare il cuore della città.

L'iniziativa prevede la riqualificazione e messa in sicurezza delle aree più centrali del centro storico e di diverse aree di Chieti Scalo, maggiormente frequentate, fra ripristini stradali, marciapiedi, arredo, verde pubblico e manutenzioni varie.

«La risposta di tre importanti realtà imprenditoriali abruzzesi come Almacis, Toto Holding e Cogema, che ringrazio davvero sentitamente, rappresenta un segnale di concreta generosità verso Chieti, a pieno merito delle imprese che hanno risposto e della loro responsabilità sociale», dichiara il sindaco Giovanni Legnini. «Vogliamo promuovere una cooperazione diretta sulle manutenzioni essenziali e sulle opere pubbliche. Con i vertici delle tre ditte concorderemo subito il quadro puntuale degli interventi e il cronoprogramma esecutivo. Questa forma di collaborazione, oltre a venire incontro ai vincoli finanziari derivanti dallo stato di dissesto dell'ente, presenta un elevato vantaggio riguardante la celerità degli interventi, superando le lungaggini procedurali tipiche degli appalti pubblici e affidandosi alla comprovata affidabilità ed efficienza operativa di gruppi di altissimo profilo».

«La sinergia tra pubblico e privato messa in campo con questo avviso per dare risposta ai residenti, ai commercianti e alla città tutta, dimostra che, anche dentro una congiuntura economica complessa, si possono trovare risposte concrete, trasparenti ed efficaci per la nostra città», sottolinea l'assessore alle Manutenzioni Marco Femminella. «La situazione finanziaria ha purtroppo condizionato le manutenzioni ordinarie, ma con questa operazione diamo una risposta tempestiva e visibile alle esigenze primarie di residenti e commercianti. I cinque pacchetti individuati riguardano snodi viari, arredi storici e aree verdi cruciali per la vivibilità e l'immagine di Chieti. Già a partire dalle prossime ore i nostri uffici tecnici coordineranno le fasi operative con le imprese per aprire i cantieri nel più breve tempo possibile e restituire ordine, sicurezza e decoro alle vie del centro storico».