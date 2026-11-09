Chieti Calcio, il Comune prende atto del fallimento del salvataggio

L'Amministrazione comunale di Chieti esprime il proprio profondo rammarico per l'esito del tentativo di salvataggio della società Chieti Calcio, purtroppo non andato a buon fine nonostante i ripetuti e costanti sforzi messi in campo e il dialogo avviato con diversi interlocutori.

Fin dal primo momento, l'Amministrazione ha affrontato questa grave crisi societaria con estremo realismo e coerenza, offrendo tutto il supporto istituzionale possibile ai tentativi di rilancio portati avanti dalla società. Nel corso degli ultimi mesi, in particolare a partire dallo scorso giugno, è stato richiesto un progetto chiaro di risanamento finanziario unito a una nuova compagine societaria. A fronte di tale sollecitazione, il Comune si era attivato per ottenere la concreta disponibilità di importanti aziende del territorio a contribuire come sponsor al piano di salvataggio.

Purtroppo, le condizioni necessarie non si sono ad oggi concretizzate e l'Amministrazione non può che prendere atto, con grande amarezza, dell'ennesima pagina difficile per il calcio cittadino. Un impegno, quello per la squadra della città, testimoniato anche dai fatti: l'Ente ha infatti garantito con fondi comunali l'agibilità dello stadio "Angelini", investendo importanti risorse economiche per la realizzazione del nuovo manto erboso. Tale sforzo si è concretizzato in una importante opera manutentiva del campo di gioco che ha reso la struttura altamente competitiva. Ogni decisione sul futuro dell'utilizzo dello stadio Angelini, la più importante infrastruttura sportiva della città, sarà assunta in relazione all'evoluzione della crisi in atto.

Preso atto delle enormi difficoltà della Chieti Calcio, non è più rinviabile la necessità di guardare avanti, lavorando per costruire solide basi per il futuro. L'obiettivo primario è promuovere la costituzione di una nuova compagine che sia il più possibile partecipata, aperta alle forze economiche locali e alla passione di cui anche oggi i tifosi teatini hanno dato prova.

Per affrontare questa fase cruciale, il Sindaco e l'Assessore allo Sport hanno convocato per oggi un incontro urgente con i rappresentanti della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), una delegazione della tifoseria e la società, al fine di verificare il da farsi e tracciare la rotta per i prossimi giorni e le prossime settimane.