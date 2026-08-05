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Chieti Calcio, destino dal futuro incerto

Riunione in Comune tra il Sindaco Legnini che sta provando a spingere gli imprenditori locali ad investire nell' indebitata società neroverde

Chieti Calcio, destino dal futuro incerto

Diversi imprenditori di realtà economiche del territorio hanno risposto all’appello dell’Amministrazione comunale per costruire insieme una stagione diversa per la squadra neroverde. All’incontro, promosso dal Sindaco Giovanni Legnini, hanno partecipato il vicesindaco Paolo De Cesare, l’assessora allo Sport Rita Di Falco, i consiglieri comunali Alessio Di Iorio e Giampiero Riccardo, insieme a una rappresentanza significativa delle forze economiche locali e a una delegazione dei tifosi.

Durante il confronto, è emerso con chiarezza che, nonostante l’iscrizione al campionato di Eccellenza avvenuta lo scorso 13 luglio, la società versa in una condizione di stallo operativo causata da una situazione debitoria complessa, stimata tra 1,5 milioni di euro e oltre.

“Le trattative condotte finora dalla società non hanno prodotto gli esiti sperati, evidenziando l’assenza di un soggetto disposto ad assumersi la proprietà e a guidare la necessaria procedura concorsuale, unica via percorribile per risanare i conti e garantire il futuro del club - così il sindaco - . Con l’iniziativa di stasera promuoviamo l’unica attività che è possibile portare avanti: stimolare gli imprenditori a sponsorizzare un nuovo progetto sportivo con contributi importanti che abbiamo chiesto e che metteremo a disposizione di chi vorrà rilevare la squadra neroverde. La dignità e la storia della nostra squadra di calcio non possono essere sacrificate. Non chiediamo a nessuno di assumersi rischi insostenibili, ma di sostenere un progetto serio, concreto e nitido. Nelle prossime 48 ore raccoglieremo le disponibilità degli imprenditori che vorranno affiancarci in questo sforzo”.

Il rischio, come sottolineato anche dagli ultras della Curva Volpi, è che il club neroverde possa restare fermo ai box per un anno qualora non si trovasse una soluzione economica che al momento non c'è.

Tags: chieti calcio ultime notizie ultime notizie abruzzo

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