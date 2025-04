Fallimento Teateservizi: in quattro a processo

Il gup del Tribunale di Chieti, Maurizio Sacco, ha rinviato a giudizio quattro persone nell’ambito dell’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Giuseppe Falasca, sulla gestione di Teateservizi, la società partecipata del Comune di Chieti che gestiva la riscossione dei tributi e i parcheggi a pagamento, dichiarata fallita a febbraio del 2024.

Andranno a giudizio il Presidente del consiglio di amministrazione dal 13 luglio 2010 al 20 giugno 2014 e amministratore unico da quest’ultima data al 28 settembre 2017; il Direttore generale dal 18 gennaio 2008 al 28 settembre 2017; il Membro del Cda dal 13 luglio 2010 al 20 giugno 2014, e dal 2015 al 2018 consulente incaricato di redigere i bilanci di esercizio, e l’Amministratore unico dal 28 settembre 2017 al 13 maggio 2019: le accuse sono di concorso in peculato, bancarotta fraudolenta e falso in bilancio. In udienza si sono costituite parte civile il Comune di Chieti e la Curatela Fallimentare. Prima udienza del processo il 3 giugno prossimo dinanzi al Tribunale.