“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Blitz del Pescara allo "Zecchini": Grosseto ko per 3-1, Delfino al quarto posto
Colpo esterno della squadra di Buscè che espugna lo "Zecchini" trascinata da Erradi e dal sigillo finale di Milan
Missione compiuta per il Pescara che espugna il difficile terreno dello stadio "Zecchini" superando il Grosseto con il punteggio di 3-1. Dopo il pareggio a reti bianche contro la Torres, la squadra di mister Antonio Buscè risponde presente, capitalizzando al massimo le sbavature dei padroni di casa e resistendo con carattere al ritorno dei maremmani. Un successo pesante che allunga la striscia positiva esterna e riaccende l'entusiasmo in vista dei prossimi impegni. L'emergenza di formazione costringe la panchina abruzzese a ridisegnare l'assetto tattico con un 4-3-1-2: Graziani guida la regia per la terza volta consecutiva dal primo minuto, mentre Meazzi agisce sulla trequarti alle spalle del tandem offensivo composto da Parigi e Inglese. Indiani risponde con il classico 4-2-3-1, affidando l'attacco all'ex Mastroianni per colmare l'assenza dell'infortunato Gori.
La prima frazione scorre via su ritmi piuttosto prudenti. Il Pescara si fa vedere con una combinazione tra Erradi e Inglese, mentre i padroni di casa creano grattacapi soprattutto sulla corsia di sinistra grazie alle percussioni di Mannelli, il quale serve a Fabri la palla gol più nitida sventata da Fiorillo. Il Delfino risponde con una pregevole conclusione a giro di Meazzi che termina la sua corsa a pochi centimetri dal palo. Nel finale di tempo il Grosseto sblocca il punteggio con una spettacolare rovesciata dello stesso Mastroianni, ma la gioia dei toscani dura poco: l'intervento del FVS sanziona la posizione di fuorigioco dell'attaccante, mandando le squadre negli spogliatoi sullo 0-0.
Il match cambia volto in modo dirompente nei primi minuti del secondo tempo. Al 50’ un'azione manovrata sulla destra vede Parigi rifinire per l'accorrente Erradi, freddo nel battere Marcu sul proprio palo. Passano appena due giri di orologio e il raddoppio è servito: l'attaccante biancazzurro sfrutta un disimpegno errato della retroguardia locale e, complice una deviazione fortunata, sorprende nuovamente l'estremo difensore toscano. Il Grosseto accusa il colpo ma reagisce immediatamente, accorciando le distanze al 55’ con una zampata di Gardini sugli sviluppi di un rimpallo in area che beffa Fiorillo. La partita diventa scoppiettante e ricca di occasioni da ambo le parti: Meazzi e Valzania ci provano per gli ospiti, mentre i padroni di casa sfiorano il pari con un tiro a giro di Giraudo che lambisce il legno e, successivamente, con un palo colpito dopo una carambola. Nel finale i biancazzurri stringono i denti per contenere gli assalti avversari, con Fiorillo protagonista di interventi decisivi. Al 90’, però, cala il sipario sull'incontro: il neoentrato Milan raccoglie un traversone dalla sinistra di Vitali e, approfittando di una distrazione della difesa maremmana, firma la rete del definitivo 3-1.
Nei sei minuti di recupero c'è tempo soltanto per l'annullamento di un'altra rete a Vitali e per gli ultimi tentativi dei toscani. Al triplice fischio esplode la festa pescarese: sesto risultato utile consecutivo, quarta vittoria esterna di fila e classifica che si accorcia sensibilmente, con il Delfino che sala al quarto posto a quota 22, a una sola lunghezza proprio dai grossetani. Non c'è tuttavia tempo per tirare il fiato: domenica prossima allo stadio "Adriatico" andrà in scena l'attesissimo Derby dell'Adriatico contro la Sambenedettese.
immagine di copertina da pagina Facebook Pescara Calcio, credits Massimo Mucciante