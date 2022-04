Vittoria sofferta del Pescara sul Grosseto, ultimo in classifica

Il cambio dell'allenatore, con Zauli al posto di Auteri, porta bene al Pescara che per 2 a 1 supera il Grosseto. Merito anche della punta D'Ursi che prima segna un bel gol e poi ispira la seconda rete al bomber Ferrari. Il risultato però sta stretto al Grosseto, ultimo in classifica, che ha disputato una buona gara e non meritava la sconfitta. A due gare dal termine, se la fortuna continua ad essere dalla parte del Pescara, non è detto che il Delfino non si possa classificare al terzo posto alle spalle delle corazzate Modena e Reggina. Con i tre punti guadagnati oggi infatti il Pescara è a quota 61, mentre l'Entella, battendo la Viterbese, di punti ne ha 62 ed infine il Cesena, sconfitto con un sonoro 4 a 0 dal Montevarchi, è fermo a 63. Col fiato sospeso i biancoazzurri aspettano di incontrare in terra toscana, giovedì prossimo, il Pistoia con l'obiettivo di vincere.



PESCARA (4-3-2-1) Sorrentino 6; Zappella s.v. (dal 9’ p.t. Cancellotti 6); Drudi 5,5; Ingrosso 6, Frascatore 6,5; Pompetti 6; Pontisso 6 (dal 15’ s.t. Diambo 6); De Risio 5,5; Clemenza 6,5 (dal 31’ s.t. Delle Monache s.v.), D’Ursi 8; Ferrari 7 (dal 31’ s.t. Cernigoi s.v.). A disposizione: Iacobucci, Di Carlo, Rasi, Veroli, Nzita, Ierardi. All. Zauri 6

GROSSETO (3-5-2) Barosi 6,5; Gorelli 6; Ciolli 5,5; Siniega 5,5 (dal 15’ s.t. Cretella 6); Raimo 6; Artioli 6,5 (dal 15’ s.t. Saporiti 6); Bruzzo 5,5 (dal 15’ s.t. Arras 7); Rabiu 6,5 (dal 28’ s.t. Piccoli 6,5); Mauceri 7; Capanni 6; Nocciolini 7. A disposizone:Di Bonito, Fallani, Semeraro, Marigosu, Di Meglio, Salvi, Tiberi, Peretti. All. Maurizi

ARBITRO Madonia di Palermo 5.



Il primo tempo:



Al 7' Per un errore difensivo del Pescara, il Grosseto per poco non va in gol con Capanni che da dentro l'area lascia partitrre un tiro che finisce sul palo.

Al 13' I biancoazzurri passano in vantaggio con un D'Ursi che insacca sul secondo palo.

Al 25' Ottima occasione per il Pescara con Clemenza che di sinistro dalla distanza manda fuori di poco.

Al 28' I toscani pareggiano con un bel tiro al volo di Bruzzi da dentro l'area.

Al 35' Brivido per il Pescara: Gorelli da buona posizione colpisce di testa ma la palla finisce fuori per poco.

Al 36' Sorrentini salva la porta biancoazzurra intervenedo con i piedi su Noccioli.

Al 39′ Raddoppio del Pescara. E' ancora D’Ursi a propiziare il gol del vantaggio: prima si libera di un difensore, poi serve Ferrari che controlla e segna con un lob.



Secondo tempo:



Al 2′ E' ancora D'Ursi che con un tiro a giro cerca la porta grossetana, ma Barosi salva.

Al 17′ Arras, con un preciso pallonetto indirizza in rete ma Sorrentino vigila e non si lascia sorprendere.

Al 42′ Il Pescara sta per capitolare su incornata di Piccoli che supera Sorrentino, ma Frascatore salva sulla linea.

Al 45′ Stavolta è il palo a salvare la porta di Sorrentino su fendente di Nocciolini.

Al 47′ Diambo serve Cernigoi, ma il suo tiro da ottima posizione finisce fuori.