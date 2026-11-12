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Basta stragi sul lavoro: servono controlli a tappeto e lo stop alla corsa al ribasso

Il lutto di San Pio di Fontecchio non può restare un’ennesima fatalità. Chiesto un intervento straordinario in tutti i cantieri della ricostruzione

Basta stragi sul lavoro: servono controlli a tappeto e lo stop alla corsa al ribasso

Due giovani lavoratori hanno perso la vita e un terzo è ricoverato in gravi condizioni dopo il crollo avvenuto durante i lavori di messa in sicurezza di Palazzo Paolini, a San Pio di Fontecchio, nel pomeriggio dell’11 novembre. L’edificio, danneggiato dal terremoto del 2009 e da allora puntellato, stava per avviare un intervento di ristrutturazione; gli operai erano impegnati all’esterno, tra le operazioni preliminari di apertura del cantiere e il montaggio dei ponteggi.

“Esprimiamo il più profondo cordoglio e la nostra totale vicinanza alle famiglie dei due lavoratori deceduti. Ci stringiamo con affetto e apprensione al terzo operaio estratto vivo dalle macerie e ricoverato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, augurandogli una pronta e completa guarigione. Oggi il dolore non basta più. Il lutto deve lasciare spazio alla rabbia, alla denuncia e a una mobilitazione collettiva: non possiamo continuare a chiamare “fatalità” o “tragici incidenti” quelle che sono, troppo spesso, vere e proprie stragi sul lavoro. Le parole di circostanza e il cordoglio della politica non sono più sufficienti. Serve un’assunzione di responsabilità concreta, con un rafforzamento reale delle norme e dei controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La tragedia di Fontecchio richiede risposte immediate, non solo inchieste e dichiarazioni: la Procura della Repubblica dell’Aquila ha infatti aperto un fascicolo, mentre le indagini dei Carabinieri dovranno chiarire cause e dinamiche del cedimento e l’eventuale rispetto delle misure di sicurezza.MIl sistema degli appalti e dei subappalti a cascata è un meccanismo che uccide. La frammentazione delle lavorazioni e la corsa al ribasso scaricano rischi e responsabilità sulle spalle degli operai, riducendo margini e risorse per la formazione, il coordinamento e la messa in sicurezza dei cantieri. Nel caso di Palazzo Paolini, i lavoratori erano dipendenti di una ditta subappaltatrice incaricata dalla società aggiudicataria dell’appalto. È un dato che conferma l’urgenza di intervenire su una filiera produttiva in cui la precarizzazione e la frammentazione delle responsabilità possono trasformare ogni cantiere in un luogo di pericolo”. Scrivono in una nota ufficiale Francesco Marrelli– Segretario Generale CGIL, Giampaolo Biondi – Segretario CISL, Luigi Di Donato – Segretario UIL, Francesco Sabatini – Segretario FILLEA CGIL L’Aquila, Angelo Petricone – Segretario FILCA CISL, Luigi Di Donato – Segretario FENEAL UIL.

Il sindacato chiede l’attivazione immediata di un piano straordinario e capillare di ispezioni in tutti i cantieri della ricostruzione, pubblici e privati.

“Nel cratere sismico - aggiungono - la complessità degli interventi richiede vigilanza costante, competenze tecniche e risorse adeguate, non controlli ridotti a formalità burocratiche. Bisogna potenziare gli organici degli enti ispettivi e investire strutturalmente nella prevenzione. Non è più tollerabile che la sicurezza sul lavoro venga considerata un costo da comprimere o un adempimento da sbrigare sulla carta”.

Questi i punti fermi:

- Blocco immediato della catena incontrollata dei subappalti e degli affidamenti al massimo ribasso, terreno fertile per il lavoro precario e senza tutele.
- Verifica rigorosa sull’applicazione dei contratti collettivi dell’edilizia e sull’effettiva formazione di chi lavora nei cantieri.
- Investimenti strutturali nei controlli e nella prevenzione, con il potenziamento degli organici degli enti ispettivi.
- Tutele reali ed efficaci per tutti i lavoratori e le lavoratrici impiegati negli appalti.
- Convocazione urgente di un tavolo in Prefettura con istituzioni, organismi di controllo, enti bilaterali, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, per definire protocolli stringenti e misure concrete di prevenzione.

”Il lavoro deve garantire una vita dignitosa, diritti e futuro, mai essere causa di morte. Non ci fermeremo finché non sarà assicurato a ogni lavoratore e lavoratrice il diritto fondamentale e inalienabile di tornare a casa vivo al termine della propria giornata lavorativa”, concludono dalla CGIL.

 

 

Tags: Strage lavoro morti cantiere subappalto fontecchio Cgil.

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