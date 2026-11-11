Frase del giorno

11 Nov, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Crollo nel cantiere a Fontecchio: due operai morti, si scava per un...

Crollo nel cantiere a Fontecchio: due operai morti, si scava per un terzo disperso

Tragedia a palazzo Paolini a San Pio: la struttura era puntellata per i danni del sisma del 2009. Sei operai in cantiere, tre si sono salvati. Sul posto i vigili del fuoco e il sindaco Di Biase

Crollo nel cantiere a Fontecchio: due operai morti, si scava per un terzo disperso

Due operai sono morti nel crollo avvenuto durante i lavori di ristrutturazione di palazzo Paolini a San Pio di Fontecchio, in provincia dell'Aquila. La struttura era puntellata a seguito dei danni riportati nel sisma del 2009.

Immediati i soccorsi da parte dei vigili del fuoco, che stanno scavando alla ricerca di un altro operaio. Secondo quanto si è appreso, nel cantiere erano presenti sei operai: tre sono scampati al crollo e stanno assistendo attoniti alle operazioni di soccorso. Sul posto è presente anche il sindaco di Fontecchio, Andrea Di Biase.

In foto una immagine di repertorio del paese colpito da questa tragedia sul lavoro.

Tags: Fontecchio crollo cantiere ultime notizie

Vedi anche

Incidente cantiere Aca a Francavilla: due operai feriti
Attualità

Incidente cantiere Aca a Francavilla: due operai feriti

07 Giu, 2026
Lunedì parte il cantiere per “l’area parking” nell’area di risulta
Infrastrutture

Lunedì parte il cantiere per “l’area parking” nell’area di risulta

08 Nov, 2025
Muore operaio precipitato dal tetto di un cantiere
Cronaca

Muore operaio precipitato dal tetto di un cantiere

04 Dic, 2023
Mattarella "grazia" il Dirigente condannato per crollo del convitto studentesco
Attualità

Mattarella "grazia" il Dirigente condannato per crollo del convitto studentesco

03 Nov, 2017
Crollo Hotel Rigopiano, blitz delle vittime in prefettura: "Vogliamo giustizia"
Attualità

Crollo Hotel Rigopiano, blitz delle vittime in prefettura: "Vogliamo giustizia"

20 Ott, 2017
Mazzette nel "cantiere più grande d'Europa", dieci arresti a in quattro regioni
Cronaca

Mazzette nel "cantiere più grande d'Europa", dieci arresti a in quattro regioni

19 Lug, 2017
Al via il piano di ricostruzione a Fontecchio
Cronaca

Al via il piano di ricostruzione a Fontecchio

19 Gen, 2015
Crollo Teramo-mare, condannati costruttori e tecnici Anas
Cronaca

Crollo Teramo-mare, condannati costruttori e tecnici Anas

11 Dic, 2014
Operaio muore in cantiere
Cronaca

Operaio muore in cantiere

01 Mag, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661