Crollo nel cantiere a Fontecchio: due operai morti, si scava per un terzo disperso

Due operai sono morti nel crollo avvenuto durante i lavori di ristrutturazione di palazzo Paolini a San Pio di Fontecchio, in provincia dell'Aquila. La struttura era puntellata a seguito dei danni riportati nel sisma del 2009.

Immediati i soccorsi da parte dei vigili del fuoco, che stanno scavando alla ricerca di un altro operaio. Secondo quanto si è appreso, nel cantiere erano presenti sei operai: tre sono scampati al crollo e stanno assistendo attoniti alle operazioni di soccorso. Sul posto è presente anche il sindaco di Fontecchio, Andrea Di Biase.

In foto una immagine di repertorio del paese colpito da questa tragedia sul lavoro.