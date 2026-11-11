“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Crollo nel cantiere a Fontecchio: due operai morti, si scava per un terzo disperso
Tragedia a palazzo Paolini a San Pio: la struttura era puntellata per i danni del sisma del 2009. Sei operai in cantiere, tre si sono salvati. Sul posto i vigili del fuoco e il sindaco Di Biase
Due operai sono morti nel crollo avvenuto durante i lavori di ristrutturazione di palazzo Paolini a San Pio di Fontecchio, in provincia dell'Aquila. La struttura era puntellata a seguito dei danni riportati nel sisma del 2009.
Immediati i soccorsi da parte dei vigili del fuoco, che stanno scavando alla ricerca di un altro operaio. Secondo quanto si è appreso, nel cantiere erano presenti sei operai: tre sono scampati al crollo e stanno assistendo attoniti alle operazioni di soccorso. Sul posto è presente anche il sindaco di Fontecchio, Andrea Di Biase.
In foto una immagine di repertorio del paese colpito da questa tragedia sul lavoro.