Altro sangue versato a Casalbordino, tre morti sul lavoro

Ancora sangue versato alla Sabino Esplodenti di Casalbordino per cause ancora in corso di accertamenti. L’incidente è avvenuto poco prima di pranzo della giornata di oggi, 13 settembre 2023, nella fabbrica che si occupa di smaltire e recuperare polvere da sparo da bonifiche. Tre anni fa ci furono altre vittime nello stesso sito industriale di Contrada Termini: in quella circostanza a causa di una esplosione imprevista persero la vita tre operai.

Questo pomeriggio i titolari dell’impresa sono stati ascoltati dalla procura di Vasto che ha aperto un fascicolo con varie ipotesi di reato, ma non si conoscono altri dettagli.

Purtroppo questo episodio drammatico aggiorna uno studio sulle morti bianche in Abruzzo e il cui bilancio dall’inizio dell’anno é impietoso: sono ben 23 i morti verificatisi negli ambienti di lavoro e questo, ovviamente, non è accettabile.