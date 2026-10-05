Area di Risulta, sgomberato l’accampamento nel cantiere

Dopo un periodo di monitoraggio, la Polizia locale di Pescara è intervenuta nelle prime ore della mattina nell’ex area di risulta, nella porzione che il Comune di Pescara ha già consegnato alla Tua, dopo la bonifica, per la realizzazione del nuovo Terminal bus, a nord della stazione ferroviaria. Gli agenti, coordinati sul posto dal comandante Danilo Palestini, hanno controllato i presenti, li hanno identificati, allontanati da Pescara e denunciati all’Autorità giudiziaria.

Il gruppo, una decina di persone tra uomini e donne di origine romena, aveva allestito un accampamento con quattro tende, piccole e grandi, materassi, coperte e cuscini lungo la recinzione dell’area. Oltre alle tende, chiuse per ripararsi dai primi freddi, c’era tutto il necessario per preparare i pasti, dal fornellino alle pentole, e per il vestiario, compresi capi di abbigliamento e indumenti intimi stesi ad asciugare su una rete. Lì vivevano circondati da rifiuti di ogni genere, compresi avanzi di cibo, accumulati lungo buona parte della recinzione e non solo.

È stato allertato il personale di Ambiente Spa, che ha provveduto a rimuovere tutto e a bonificare completamente l’area. Ci sono volute ore, con l’impiego di diversi uomini e mezzi, compreso il “ragno”, per ripulire gli spazi occupati abusivamente dal gruppo.

“La Polizia locale ha controllato l’area nei giorni scorsi e ha predisposto per stamani l’operazione, che ha visto la partecipazione di diverse pattuglie”, ha dichiarato il sindaco Carlo Masci, ringraziando gli agenti che hanno partecipato all’intervento e Ambiente Spa per l’operazione straordinaria di pulizia. “Non è la prima volta che nella zona limitrofa alla stazione si creano accampamenti del genere di persone che girano per l’Italia e fanno tappa anche qui. Probabilmente sono appartenenti a una organizzazione strutturata, e vivono di accattonaggio”, ha proseguito Masci, ricordando che tutta l’area centrale vicina alla stazione ferroviaria è monitorata quotidianamente dalla Polizia locale e che i provvedimenti di allontanamento sono stati già numerosi nelle ultime settimane.

“Per questa parte di Pescara abbiamo voluto e avviato una rinascita complessiva, già partita nella zona sud con la costruzione di un parcheggio a silos. Qui invece nascerà il nuovo Terminal bus e, dopo la bonifica ambientale da noi effettuata nei mesi scorsi, abbiamo già consegnato da tempo l’area alla Tua per l’inizio dei lavori, che attendiamo per i prossimi giorni”, ha concluso il sindaco.