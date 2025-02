Al via il maxi cantiere nell’area di risulta: i professionisti richiesti

Sta per partire il maxi cantiere nell’area di risulta di Pescara per realizzare il nuovo palazzo della Regione Abruzzo, un grande parco cittadino ed un silos per i parcheggi. Per tale ragione il Comune di Pescara ha pubblicato un avviso pubblico col quale si rivolge a professionisti del settore edile per selezionare un direttore dei lavori, direttore operativo opere impiantistiche, direttore operativo in sostenibilità ambientale, ispettore di cantiere e coordinatore della sicurezza.

Per approfondire le specifiche sull’avviso e le figure richieste è possibile consultare il seguente link pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Pescara.