Lunedì parte il cantiere per “l’area parking” nell’area di risulta

La ‘notizia del giorno’ è che lunedì 17 novembre partirà l’atteso cantiere per la realizzazione dell’area parking all’interno dell’area di risulta, davanti alla stazione ferroviaria di Pescara. A darne contezza, in conferenza stampa, è stato il primo cittadino Carlo Masci che ha parlato di un intervento straordinario atteso dai cittadini pescaresi da oltre 40 anni e che porterà in dote al capoluogo adriatico ben 752 posti macchina ed anche un bosco verticale di 2000 Mq.

“E’ un momento storico per la nostra città finalmente iniziamo a riqualificare nel concreto l’area di risulta che dalla sua consegna alla città ad oggi è stata sempre oggetto di tante chiacchiere e pochi fatti. Il progetto esecutivo è un vero capolavoro, dal mio punto di vista, e i pescaresi se ne renderanno presto conto. Devo ringraziare il dirigente Giuliano Rossi e tutti coloro che hanno lavorato alacremente per giungere a questo risultato. La posa della prima pietra lunedì 17 ed entro due anni il parcheggio sarà pronto, poi a seguire tutte le altre opere per la riqualificazione definitiva di una delle aree più importanti della nostra città”. Queste le parole del sindaco di Pescara.

Una volta terminato questo intervento da 19milioni di euro arriverà anche il grande parco ed un’area eventi di 6000 posti grazie all’intervento economico della Fondazione “Pescarabruzzo”. Ignoti i tempi di quest’ultima opera pubblica, così come quelli che porteranno alla luce il nuovo mega palazzo della Regione Abruzzo da 50 metri.