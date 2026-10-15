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Ambiente SpA attiva la videosorveglianza nelle isole ecologiche

Potenziata la lotta contro l'abbandono dei rifiuti in modo indiscriminato e tutelare il decoro urbano della città

Ambiente SpA attiva la videosorveglianza nelle isole ecologiche

Sono già operative le nuove telecamere installate da Ambiente SpA presso le isole ecologiche informatizzate dell'Area Pedonale Centrale di Pescara. L'intervento punta a contrastare l'abbandono dei rifiuti all'esterno dei contenitori e a favorire il corretto utilizzo delle strutture per la raccolta differenziata.

Il sistema di videosorveglianza interessa le sei isole informatizzate dell'Area Pedonale Centrale, con l'obiettivo di prevenire gli abbandoni e monitorare il corretto conferimento dei rifiuti.

«Le isole informatizzate sono strutture a servizio dei cittadini e il loro corretto utilizzo è essenziale per mantenere puliti gli spazi che le circondano – dichiara il Presidente di Ambiente, Ricardo Chiavaroli. L'abbandono dei rifiuti accanto ai contenitori compromette il decoro del centro e ostacola il lavoro degli operatori. Con l'attivazione delle nuove telecamere rafforziamo i controlli e mettiamo a disposizione delle autorità competenti uno strumento per accertare eventuali illeciti. Chiediamo ai cittadini di collaborare, rispettando le modalità di conferimento e utilizzando correttamente i contenitori: la cura della città passa anche da questi gesti quotidiani».

«Il potenziamento della videosorveglianza risponde alla necessità di tutelare il centro cittadino e chi lo frequenta ogni giorno – aggiunge l'assessore alle Politiche ambientali del Comune di Pescara, Claudio Croce. Chi abbandona i rifiuti accanto alle isole informatizzate vanifica l'impegno di tanti cittadini che rispettano le regole e contribuiscono al buon funzionamento della raccolta differenziata. Le nuove telecamere sono uno strumento concreto per contrastare questi comportamenti e difendere gli spazi comuni. L'iniziativa si affianca alla presenza, nelle tre ecopiazzole, dei tirocinanti dei percorsi di inclusione, impegnati a vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti. Alla collaborazione dei cittadini deve affiancarsi un'azione di controllo che consenta di individuare e sanzionare i responsabili degli abbandoni».

Le immagini registrate saranno gestite nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e messe a disposizione delle autorità competenti, tra cui la Polizia Locale, per l'individuazione dei responsabili e l'applicazione delle sanzioni previste.

Tags: Ambiente spa Pescara Telecamere Videosorveglianza l Rifiuti Abbandono Isole ecologiche

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