A Pescara ben 610 telecamere di videosorveglianza

"Il sistema di videosorveglianza di cui è dotata la città Pescara è uno dei più avanzati a livello tecnologico, in tutta Italia. Le istituzioni possono andarne fiere perché, grazie a questo sistema, composto da 610 telecamere, e grazie alla control room di via del Circuito che controlla gli occhi elettronici dalla sede della polizia locale, le forze dell'ordine hanno un supporto validissimo, efficiente, moderno e utilissimo. Ce ne danno atto le stesse forze dell'ordine, che utilizzano i nostri sistemi ogni giorno, avendoli a completa disposizione per lo svolgimento delle loro attività. Abbiamo tutto ciò che si possa desirare, in termini di innovazione, e il nostro progetto, finalizzato a contribuire alla sicurezza della città, è stato perfino presentato alle polizie locali dell'intera penisola come modello di riferimento: un onore per tutta la città. Si tratta di una dotazione in continua evoluzione: prova ne sia lo stanziamento di 50 mila euro, già deliberato, per l'acquisto di un server (da posizionare in questura) per il Sistema nazionale centralizzato targhe e transiti (Snctt): grazie a questa novità il sistema locale di lettura targhe rileverà i transiti a Pescara e invierà i dati al Snntt di Napoli segnalando in tempo reale la presenza di un mezzo ricercato.Un fiore all'occhiello del nostro sistema è già rappresentato dalle 15 telecamere per il riconoscimento targhe, a cui presto se ne aggiungeranno altre nove (appena installate): si tratta di apparecchi validissimi per l'attività delle forze dell'ordine perché sono in grado di fornire informazioni sui veicoli, registrando l'ingresso e l'uscita dal territorio comunale per poi rimbalzare l'informazione su tutto il territorio nazionale in modo da segnalare la presenza di mezzi attenzionati. E a Pescara il numero di queste telecamere particolari con OCR è destinato a crescere notevolmente. Un altro elemento da far emergere è che grazie ai software in funzione - basati sull'intelligenza artificiale - è possibile settare le immagini registrate dagli occhi elettronici, cioè effettuare una selezione accurata per restringere il campo di ricerca su un particolare piuttosto che su un altro (ad esempio in base all'età delle persone riprese o puntando su un dettaglio dell'abbigliamento) e questa caratteristica si è rivelata preziosa nell'attività di ricerca persone. Tutte queste funzioni sono già a disposizione delle forze dell'ordine e del sistema sicurezza di Pescara, senza nulla togliere ad altri tipi di tecnologia. Siamo all'avanguardia, altro che vecchi, stiamo continuando a investire e lo faremo ancora, sempre pronti a crescere ed evolvere nel solco già tracciato, con aggiornamenti continui. Le tecnologie evolvono molto velocemente e il Comune di Pescara è sempre vigile e attento a cogliere tutte le opportunità e le proposte innovative che il mercato mette a disposizione, per migliorare il proprio impianto di videosorveglianza e le relative funzionalità".

Queste le parole dell’assessore comunale alla Polizia Municipale Adelchi Sulpizio.