Frase del giorno

28 Set, 2026
  1. Home
  2. Ambiente
  3. Abbandono rifiuti, con l’app Junker segnalazioni in tempo reale

Abbandono rifiuti, con l’app Junker segnalazioni in tempo reale

La novità contro l’inciviltà e gli incivili e’ stata presentata dall’assessore pescarese Claudio Croce: “Strumento alla portata di tutti, serve la collaborazione dei cittadini virtuosi”

Abbandono rifiuti, con l’app Junker segnalazioni in tempo reale

Il Comune di Pescara ha reso pienamente operativo il nuovo servizio di segnalazione dell’abbandono dei rifiuti tramite l’app Junker. Lo ha annunciato l’assessore all’Ambiente, Claudio Croce, spiegando che la funzionalità è già utilizzabile dai cittadini dopo una fase di rodaggio. 

Per inviare una segnalazione basta scaricare l’app Junker, accedere al box “Segnalazione ambientale”, scattare una fotografia del rifiuto abbandonato e inviare la richiesta. La procedura è stata descritta come semplice e immediata, alla portata di tutti gli utenti. 

L’app, oltre alle segnalazioni, offre anche informazioni utili sul sistema di conferimento e raccolta dei rifiuti, aiutando i cittadini a orientarsi meglio nelle regole del servizio. 

Secondo l’assessore Croce, la lotta contro l’inciviltà di pochi può essere vinta solo grazie alla collaborazione della maggioranza dei cittadini virtuosi che già conferiscono correttamente i propri rifiuti. A loro è rivolto l’invito a utilizzare lo strumento per aiutare Ambiente Spa a individuare tempestivamente le situazioni di degrado. 

Parallelamente alle segnalazioni digitali, il Comune sta intensificando la presenza degli operatori sul territorio, con l’obiettivo di rimuovere il più rapidamente possibile i rifiuti abbandonati che penalizzano il decoro urbano. L’intervento congiunto di Comune e Ambiente Spa mira a contrastare con maggiore efficacia i comportamenti incivili che danneggiano l’immagine della città. 

Croce ha invitato tutti i pescaresi a utilizzare il servizio su Junker, sottolineando che si tratta di uno strumento utile non solo per segnalare, ma anche per informarsi correttamente sul sistema di raccolta. “La battaglia contro l’inciviltà di pochi possiamo vincerla soltanto attraverso la collaborazione dei tanti cittadini virtuosi”, ha ribadito l’assessore.

 

Tags: Rifiuti abbandono rifiuti app junker comune di Pescara pescara segnalazioni

Vedi anche

Pescara sempre "più sporca" pronta a contrastare l'inciviltà
Attualità

Pescara sempre "più sporca" pronta a contrastare l'inciviltà

08 Ago, 2026
Sequestrato impianto per lo smaltimento dei rifiuti
Cronaca

Sequestrato impianto per lo smaltimento dei rifiuti

20 Giu, 2025
Rifiuti. La ‘differenziata’ a Pescara raggiunge il 55%
Ambiente

Rifiuti. La ‘differenziata’ a Pescara raggiunge il 55%

11 Nov, 2024
Caos rifiuti, Di Primio pronto a bloccare i camion da Roma: "Voglio chiarezza"
Attualità

Caos rifiuti, Di Primio pronto a bloccare i camion da Roma: "Voglio chiarezza"

10 Gen, 2018
Tra poco seduta straordinaria sul nuovo Piano Regionale della Gestione dei Rifiuti
Ambiente

Tra poco seduta straordinaria sul nuovo Piano Regionale della Gestione dei Rifiuti

29 Feb, 2016
Comune di Montesilvano dichiara guerra ai "zozzoni" che abbandano rifiuti in strada
Ambiente

Comune di Montesilvano dichiara guerra ai "zozzoni" che abbandano rifiuti in strada

22 Gen, 2016
Chieti: Guardie Ambientali per contrastare abbandono rifiuti in strada
Attualità

Chieti: Guardie Ambientali per contrastare abbandono rifiuti in strada

30 Ott, 2015
Silvi, arriva la Finanza in Comune. Nel mirino l'appalto dei rifiuti
Cronaca

Silvi, arriva la Finanza in Comune. Nel mirino l'appalto dei rifiuti

24 Ott, 2014
Montesilvano e l'abbandono indiscriminato dei rifiuti per le strade.
Ambiente

Montesilvano e l'abbandono indiscriminato dei rifiuti per le strade.

22 Lug, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661