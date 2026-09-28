Abbandono rifiuti, con l’app Junker segnalazioni in tempo reale

Il Comune di Pescara ha reso pienamente operativo il nuovo servizio di segnalazione dell’abbandono dei rifiuti tramite l’app Junker. Lo ha annunciato l’assessore all’Ambiente, Claudio Croce, spiegando che la funzionalità è già utilizzabile dai cittadini dopo una fase di rodaggio.

Per inviare una segnalazione basta scaricare l’app Junker, accedere al box “Segnalazione ambientale”, scattare una fotografia del rifiuto abbandonato e inviare la richiesta. La procedura è stata descritta come semplice e immediata, alla portata di tutti gli utenti.

L’app, oltre alle segnalazioni, offre anche informazioni utili sul sistema di conferimento e raccolta dei rifiuti, aiutando i cittadini a orientarsi meglio nelle regole del servizio.

Secondo l’assessore Croce, la lotta contro l’inciviltà di pochi può essere vinta solo grazie alla collaborazione della maggioranza dei cittadini virtuosi che già conferiscono correttamente i propri rifiuti. A loro è rivolto l’invito a utilizzare lo strumento per aiutare Ambiente Spa a individuare tempestivamente le situazioni di degrado.

Parallelamente alle segnalazioni digitali, il Comune sta intensificando la presenza degli operatori sul territorio, con l’obiettivo di rimuovere il più rapidamente possibile i rifiuti abbandonati che penalizzano il decoro urbano. L’intervento congiunto di Comune e Ambiente Spa mira a contrastare con maggiore efficacia i comportamenti incivili che danneggiano l’immagine della città.

Croce ha invitato tutti i pescaresi a utilizzare il servizio su Junker, sottolineando che si tratta di uno strumento utile non solo per segnalare, ma anche per informarsi correttamente sul sistema di raccolta. “La battaglia contro l’inciviltà di pochi possiamo vincerla soltanto attraverso la collaborazione dei tanti cittadini virtuosi”, ha ribadito l’assessore.