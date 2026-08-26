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Aggressione in centro: arrestato un 22enne dopo l’accoltellamento di un giovane

La Polizia interviene in piazza Santa Caterina. Il responsabile, inseguito a piedi, ha tentato di disfarsi del coltello. La vittima è stata ferita in modo superficiale

Aggressione in centro: arrestato un 22enne dopo l’accoltellamento di un giovane

Nel pomeriggio di ieri, 25 agosto 2026, la Polizia di Stato è intervenuta in centro città, nei pressi di piazza Santa Caterina, a seguito della segnalazione di un’aggressione. Secondo le prime ricostruzioni, una giovane coppia è stata avvicinata da un ragazzo che ha iniziato a molestare i due. Dalla lite verbale si è passati rapidamente alla colluttazione. Nel corso dello scontro l’aggressore ha estratto un coltello, ferendo la controparte. La ferita è risultata fortunatamente superficiale e la vittima è riuscita ad allontanarsi e a mettersi in salvo. Le volanti, allertate tempestivamente, sono arrivate sul posto in pochi minuti. Gli agenti hanno individuato il responsabile, che alla vista delle pattuglie ha tentato la fuga a piedi, cercando di disfarsi dell’arma durante la corsa. L’inseguimento si è concluso a breve distanza: i poliziotti sono riusciti a bloccare il giovane e a recuperare il coltello nell'area verde adiacente al Parco Florida, subito posto sotto sequestro. Il 22enne è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per accertare la dinamica completa dei fatti. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, le informazioni riportate sono quelle allo stato disponibili, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio.

Tags: Accoltellamento Piazza santa caterina Pescara Centro Ultime notizie Inseguimento

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