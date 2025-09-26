“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Pettinari
L’ennesima aggressione in Piazza Santa Caterina che vede vittime alcune
trans ci riempie di tristezza anche per gli atteggiamenti discriminatori
posti in essere e ci conferma ciò che io e il mio gruppo ripetiamo e
chiediamo da almeno 10 anni. Il quadrilatero ricompreso tra Corso Vittorio,
area di risulta, Via Mazzini , Piazza Santa Caterina, Via Quarto dei Mille,
Via De Amicis e parcheggio del bingo, rappresenta una terra di nessuno, in
pieno centro, dove ogni giorno balordi, accattoni, delinquenti,
tossicodipendenti e ubriachi spadroneggiano creando il caos e situazioni di
pericolo per i cittadini inermi costretti a subire. Spesso le azioni
sfociano in risse e aggressioni verso i cittadini e non è improbabile che
in futuro, se non si prendono provvedimenti adeguati, possa accadere
qualcosa di tragico. Oggi due vittime hanno trovato il coraggio di
raccontare la loro triste esperienza ma quante persone ogni giorno
subiscono violenze in questa zona e rimangono in silenzio per paura di
ritorsioni? Vi posso assicurare che ce ne sono tante. Direi troppe. E per
queste persone non possiamo rimanere a guardare. Voglio precisare che, a
nostro avviso, il problema è politico e non è attribuibile alle forze
dell’ordine e spiego perché. In questa zona le forze dell’ordine fanno ciò
che si fa dappertutto perché non c’è un provvedimento politico del governo
centrale che autorizza azioni straordinarie. Cosa dovrebbero e potrebbero
fare il governo centrale e l’amministrazione comunale per risolvere o
almeno contenere l’emergenza? La prima cosa è riconoscere il problema e
iniziare a parlare di emergenza sicurezza nel quadrilatero centrale perché,
fino a quando la politica non riconosce il problema chiamandolo per nome,
il problema non verrà mai trattato per com’è e mai verranno adottate le
soluzioni adeguate. Una volta riconosciuta l’emergenza sicurezza il governo
centrale dovrebbe disporre l’attivazione dell’operazione “strade sicure”
anche su Pescara come ha fatto in altre città italiane che consentirebbe di
avere uomini anche dell’esercito nelle zone calde della città e
contestualmente elevare la questura a rango superiore con l’invio di
ulteriori uomini delle forze di polizia per garantire che almeno i quattro
quadranti della città vengano sempre pattugliati da quattro volanti (tre
della polizia e una dei carabinieri), purtroppo , causa la carenza di
personale, questa cosa non avviene sempre e, spesso, i quattro quadranti
della città, vengono pattugliati da tre volanti e alcune volte da sole due
volanti. E’ facile capire che se non ci sono uomini per formare le quattro
volanti e garantire sempre la copertura delle quattro aree della città
diventa difficile e quasi impossibile distaccare una unità a servizio fisso
su Piazza Santa Caterina e dintorni. L’amministrazione comunale a sua volta
dovrebbe, a nostro avviso, ripristinare il servizio che io chiamo “vigile
di quartiere” che esisteva alcuni anni fa e poi, al pensionamento
dell’addetto, è stato disattivato. Il servizio funzionava benissimo e
consisteva nel pattugliamento a piedi di un agente o due agenti della
polizia locale che, rigorosamente a piedi, come una ronda, effettuava il
controllo del territorio nel quadrilatero, confrontandosi costantemente con
i residenti e i commercianti che si sentivano protetti e sicuri. Queste
misure sono tutte attivabili dalla politica e non dalle forze dell’ordine .
Questo per dire che se ci fosse stata la volontà politica ora avremmo un
servizio attivo e funzionale nel quadrilatero centrale che potrebbe davvero
contenere il problema e far sentire i cittadini sicuri.
Devo anche rilevare, per onestà intellettuale, che le amministrazioni che
si sono succedute a Pescara, prima di centro sinistra e poi di centro
destra, non hanno saputo risolvere questo problema nonostante le varie
promesse e rassicurazioni perché mai hanno voluto ascoltare le nostre buone
proposte fattibili e facilmente attivabili.
Ringrazio le forze dell’ordine per l’impegno profuso quotidianamente a
difesa del territorio e voglio difenderle anche da attacchi di taluni
politici che continuano a scaricare su di loro la responsabilità quando la
responsabilità è esclusivamente politica perché solo la politica, a tutti i
livelli, può disporre l’attivazione di misure straordinarie ed emergenziali
dove serve. E in questa zona serve. Questa mattina, con una delegazione di
commercianti del quadrilatero in esame, incontrerò il comandante
provinciale dei carabinieri per parlare del problema e al quale chiederemo,
per quanto possibile, di intensificare il controllo della zona posto che se
il Comune e il governo non decideranno di attivare i servizi che proponevo
il problema, a mio parere, mai si risolverà.
Non mi sono mai aspettato nulla in tema di sicurezza dai precedenti governi
di centro sinistra ma da una governo di centro destra che ha fatto e fa una
propaganda continua sulla sicurezza urbana mi sarei aspettato azioni chiare
e visibili per contenere il fenomeno invece devo dire, senza tema di essere
smentito, che anche sulla sicurezza urbana i governi e le amministrazioni
locali di centro destra e di centro sinistra si sono rivelati due facce
della stessa medaglia e a farne le spese sono i poveri cittadini costretti
a subire.