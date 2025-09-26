L’ennesima aggressione in Piazza Santa Caterina che vede vittime alcune

trans ci riempie di tristezza anche per gli atteggiamenti discriminatori

posti in essere e ci conferma ciò che io e il mio gruppo ripetiamo e

chiediamo da almeno 10 anni. Il quadrilatero ricompreso tra Corso Vittorio,

area di risulta, Via Mazzini , Piazza Santa Caterina, Via Quarto dei Mille,

Via De Amicis e parcheggio del bingo, rappresenta una terra di nessuno, in

pieno centro, dove ogni giorno balordi, accattoni, delinquenti,

tossicodipendenti e ubriachi spadroneggiano creando il caos e situazioni di

pericolo per i cittadini inermi costretti a subire. Spesso le azioni

sfociano in risse e aggressioni verso i cittadini e non è improbabile che

in futuro, se non si prendono provvedimenti adeguati, possa accadere

qualcosa di tragico. Oggi due vittime hanno trovato il coraggio di

raccontare la loro triste esperienza ma quante persone ogni giorno

subiscono violenze in questa zona e rimangono in silenzio per paura di

ritorsioni? Vi posso assicurare che ce ne sono tante. Direi troppe. E per

queste persone non possiamo rimanere a guardare. Voglio precisare che, a

nostro avviso, il problema è politico e non è attribuibile alle forze

dell’ordine e spiego perché. In questa zona le forze dell’ordine fanno ciò

che si fa dappertutto perché non c’è un provvedimento politico del governo

centrale che autorizza azioni straordinarie. Cosa dovrebbero e potrebbero

fare il governo centrale e l’amministrazione comunale per risolvere o

almeno contenere l’emergenza? La prima cosa è riconoscere il problema e

iniziare a parlare di emergenza sicurezza nel quadrilatero centrale perché,

fino a quando la politica non riconosce il problema chiamandolo per nome,

il problema non verrà mai trattato per com’è e mai verranno adottate le

soluzioni adeguate. Una volta riconosciuta l’emergenza sicurezza il governo

centrale dovrebbe disporre l’attivazione dell’operazione “strade sicure”

anche su Pescara come ha fatto in altre città italiane che consentirebbe di

avere uomini anche dell’esercito nelle zone calde della città e

contestualmente elevare la questura a rango superiore con l’invio di

ulteriori uomini delle forze di polizia per garantire che almeno i quattro

quadranti della città vengano sempre pattugliati da quattro volanti (tre

della polizia e una dei carabinieri), purtroppo , causa la carenza di

personale, questa cosa non avviene sempre e, spesso, i quattro quadranti

della città, vengono pattugliati da tre volanti e alcune volte da sole due

volanti. E’ facile capire che se non ci sono uomini per formare le quattro

volanti e garantire sempre la copertura delle quattro aree della città

diventa difficile e quasi impossibile distaccare una unità a servizio fisso

su Piazza Santa Caterina e dintorni. L’amministrazione comunale a sua volta

dovrebbe, a nostro avviso, ripristinare il servizio che io chiamo “vigile

di quartiere” che esisteva alcuni anni fa e poi, al pensionamento

dell’addetto, è stato disattivato. Il servizio funzionava benissimo e

consisteva nel pattugliamento a piedi di un agente o due agenti della

polizia locale che, rigorosamente a piedi, come una ronda, effettuava il

controllo del territorio nel quadrilatero, confrontandosi costantemente con

i residenti e i commercianti che si sentivano protetti e sicuri. Queste

misure sono tutte attivabili dalla politica e non dalle forze dell’ordine .

Questo per dire che se ci fosse stata la volontà politica ora avremmo un

servizio attivo e funzionale nel quadrilatero centrale che potrebbe davvero

contenere il problema e far sentire i cittadini sicuri.



Devo anche rilevare, per onestà intellettuale, che le amministrazioni che

si sono succedute a Pescara, prima di centro sinistra e poi di centro

destra, non hanno saputo risolvere questo problema nonostante le varie

promesse e rassicurazioni perché mai hanno voluto ascoltare le nostre buone

proposte fattibili e facilmente attivabili.



Ringrazio le forze dell’ordine per l’impegno profuso quotidianamente a

difesa del territorio e voglio difenderle anche da attacchi di taluni

politici che continuano a scaricare su di loro la responsabilità quando la

responsabilità è esclusivamente politica perché solo la politica, a tutti i

livelli, può disporre l’attivazione di misure straordinarie ed emergenziali

dove serve. E in questa zona serve. Questa mattina, con una delegazione di

commercianti del quadrilatero in esame, incontrerò il comandante

provinciale dei carabinieri per parlare del problema e al quale chiederemo,

per quanto possibile, di intensificare il controllo della zona posto che se

il Comune e il governo non decideranno di attivare i servizi che proponevo

il problema, a mio parere, mai si risolverà.



Non mi sono mai aspettato nulla in tema di sicurezza dai precedenti governi

di centro sinistra ma da una governo di centro destra che ha fatto e fa una

propaganda continua sulla sicurezza urbana mi sarei aspettato azioni chiare

e visibili per contenere il fenomeno invece devo dire, senza tema di essere

smentito, che anche sulla sicurezza urbana i governi e le amministrazioni

locali di centro destra e di centro sinistra si sono rivelati due facce

della stessa medaglia e a farne le spese sono i poveri cittadini costretti

a subire.