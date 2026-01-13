Frase del giorno

Spaccata in Piazza Santa Caterina, arrestato giovane

Un ventottenne ha rotto la vetrina di un negozio per rubare la bicicletta elettrica che era all'interno del locale. I dettagli nell'articolo

Ancora problemi di sicurezza in Piazza Santa Caterina, da tempo al centro di feroci polemiche cittadine. Un giovane di 28 anni, ieri intorno all'ora di cena, ha spaccato la vetrina di un negozio per rubare una bicicletta elettrica che era visibile dalla strada.  Il frastuono dell'azione dell’uomo è stato avvertito da alcune persone i quali hanno immediatamente avvertito le forze dell'ordine.

La volante, giunta sul posto, ha rintracciato l'uomo, di 28 anni che è stato condotto in Questura dove è stato tratto in arresto per il tentativo di furto. Purtroppo il titolare dell'esercizio commerciale dovrà pagare i danni cagionati dall'azione criminale del giovane di cui sopra. 

