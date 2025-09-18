Frase del giorno

18 Set, 2025
  2. Cronaca
Piazza Santa Caterina: denunciato 18enne con la coca e il coltello

Continuano i controlli in centro cittadino a Pescara da parte delle forze dell'ordine

Continuano i controlli in centro cittadino a Pescara da parte delle forze dell'ordine. Nella serata di ieri, la Volanti hanno proceduto al controllo di alcune persone che sostavano in P.zza S. Caterina. Gli agenti, in particolare, hanno notato due giovanissimi che, alla vista dell’auto di servizio, hanno mostrato segni evidenti di nervosismo. L’atteggiamento ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di effettuare un controllo. Nel corso delle verifiche è emerso che uno dei due ragazzi controllati, di 18 anni, aveva nel borsello un coltello a serramanico della lunghezza di 15 centimetri, motivo per cui è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere. L’atteggiamento preoccupato e agitato del giovane ha indotto gli agenti ad approfondire gli accertamenti sul suo conto e, in effetti, a seguito della perquisizione è stata rinvenuta una dose di cocaina. Il ragazzo è stato quindi segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

