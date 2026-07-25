Operazione interforze coordinata da Questura e Prefettura

L’intervento ha coinvolto Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, servizi sociali, volontari e operatori comunali, con controlli su persone, veicoli ed esercizi commerciali in diverse aree della città, tra cui Portanuova, la golena sud, l’area di Sant’Cetteo, Corso Vittorio Emanuele e piazza Santa Caterina.

Contestualmente sono state effettuate bonifiche di aree degradate, rimozione di rifiuti e interventi di manutenzione urbana. Presenti anche i Servizi Sociali per intercettare eventuali situazioni di disagio.

L’iniziativa proseguirà nelle prossime settimane per garantire presidio del territorio, legalità e qualità della vita.