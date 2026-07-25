“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Operazione interforze coordinata da Questura e Prefettura
I controlli in diverse zone della città di Pescara hanno riguardato persone ma anche attività commerciali
L’intervento ha coinvolto Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, servizi sociali, volontari e operatori comunali, con controlli su persone, veicoli ed esercizi commerciali in diverse aree della città, tra cui Portanuova, la golena sud, l’area di Sant’Cetteo, Corso Vittorio Emanuele e piazza Santa Caterina.
Contestualmente sono state effettuate bonifiche di aree degradate, rimozione di rifiuti e interventi di manutenzione urbana. Presenti anche i Servizi Sociali per intercettare eventuali situazioni di disagio.
L’iniziativa proseguirà nelle prossime settimane per garantire presidio del territorio, legalità e qualità della vita.