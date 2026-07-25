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Operazione interforze coordinata da Questura e Prefettura

I controlli in diverse zone della città di Pescara hanno riguardato persone ma anche attività commerciali

Operazione interforze coordinata da Questura e Prefettura

L’intervento ha coinvolto Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, servizi sociali, volontari e operatori comunali, con controlli su persone, veicoli ed esercizi commerciali in diverse aree della città, tra cui Portanuova, la golena sud, l’area di Sant’Cetteo, Corso Vittorio Emanuele e piazza Santa Caterina.
Contestualmente sono state effettuate bonifiche di aree degradate, rimozione di rifiuti e interventi di manutenzione urbana. Presenti anche i Servizi Sociali per intercettare eventuali situazioni di disagio.
L’iniziativa proseguirà nelle prossime settimane per garantire presidio del territorio, legalità e qualità della vita.

Tags: Controlli Pescara attività golena sud Piazza santa Caterina San cetteo Ultime notizie

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