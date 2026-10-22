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Aggressione al cuoco sul litorale: divieto di dimora per quattro giovani

I Carabinieri di Chieti eseguono l'ordinanza del Gip: coinvolti tre residenti a Francavilla al Mare e uno a Pescara. Due fermati trovati in possesso di hashish

Aggressione al cuoco sul litorale: divieto di dimora per quattro giovani

Nelle prime ore della mattinata, i Carabinieri di Chieti hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Chieti su richiesta della Procura della Repubblica, che ha pienamente condiviso gli esiti dell'attività d'indagine. La misura disposta è quella del divieto di dimora nei Comuni di Chieti e Francavilla al Mare nei confronti di quattro giovani di età compresa tra i 18 e i 22 anni: tre residenti a Francavilla al Mare e uno a Pescara.

Nel corso delle operazioni di polizia, i militari hanno inoltre sorpreso due degli indagati in possesso di un modico quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Le indagini, condotte dai militari della Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare, grazie alle risultanze emerse dalla visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza dell'area e dalle testimonianze raccolte, hanno permesso di ricostruire nel dettaglio la dinamica degli eventi e di identificare compiutamente i quattro giovani, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di lesioni personali pluriaggravate, con le circostanze aggravanti dell'uso di un'arma impropria e della discriminazione e odio etnico e razziale.

I fatti risalgono alla notte del 4 agosto 2026, quando i responsabili assalirono il cuoco di un ristorante del litorale francavillese, colpendolo con pugni e, una volta a terra, percuotendolo brutalmente. Subito dopo, la vittima, nel tentativo di trovare riparo, venne ulteriormente colpita al volto con una sedia, scagliata da distanza ravvicinata da uno degli aggressori, riportando fratture alle ossa nasali e in varie parti del corpo.

Tags: Aggressione Francavilla al mare cuoco Ultime notizie

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