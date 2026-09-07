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Aggressione a sfondo razziale a Francavilla: cuoco picchiato dal branco

La violenza si è consumata nella notte tra venerdì e sabato scorso in Piazza Sirena. Il 26enne italo-domenicano ha riportato una prognosi di 40 giorni

Aggressione a sfondo razziale a Francavilla: cuoco picchiato dal branco

Un giovane cuoco italo-dominicano di 26 anni è stato aggredito da un gruppo di persone a Francavilla al Mare nella notte tra venerdì e sabato, riportando una prognosi di 40 giorni. L’episodio, avvenuto in piazza Sirena, è al centro delle indagini dei carabinieri e ha suscitato la condanna delle istituzioni locali. Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, Malì Sanchez, l’aggressione sarebbe avvenuta al termine del suo turno di lavoro in un ristorante della città. Uscito dal locale, il giovane avrebbe incrociato un gruppo di clienti seduti all’aperto per un compleanno. Da quel gruppo sarebbero partiti insulti a sfondo razzista e omofobo. Sanchez si sarebbe fermato per chiedere spiegazioni e, a quel punto, sarebbe stato accerchiato e picchiato da più persone. Le lesioni riportate includono una frattura alla mano, morsi e traumi alla testa, per i quali è stata disposta una prognosi di 40 giorni. Il giovane è stato medicato in ospedale e ha denunciato l’accaduto alle autorità.

I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e visionando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. L’ipotesi investigativa principale è quella di un’aggressione a sfondo razziale, sebbene gli accertamenti siano ancora in corso. La sindaca di Francavilla al Mare, Maria Franca Russo, ha espresso dura condanna per l’accaduto: «Respingiamo ogni forma di violenza e discriminazione. L’episodio è stato ripreso dalle videocamere e le forze dell’ordine stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari. Sono certa che faranno il loro dovere per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili».

L’episodio si inserisce in una serie di fatti di cronaca che hanno riguardato il litorale abruzzese nelle ultime settimane, tra aggressioni e risse notturne. Nel caso specifico, la possibile matrice razzista ha accentuato la gravità dell’accaduto, richiamando l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità locali.

Tags: Aggressione Francavilla Cuoco Ultime notizie Piazza sirena

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