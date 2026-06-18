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Agente di polizia locale trovato con 700 grammi di cocaina

L'arresto è avvenuto ieri a Sulmona al termine di un'indagine dei carabinieri. L'uomo si trova in carcere e presto sarà interrogato

Agente di polizia locale trovato con 700 grammi di cocaina

Ancora un'operazione antidroga nel capoluogo Peligno dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un agente della polizia locale del Comune di Sulmona trovato in possesso di circa 700 grammi di cocaina. La sostanza stupefacente è stata sequestrata in un deposito situato nelle vicinanze dell’abitazione dell’uomo.

L’operazione è stata condotta dai militari che, secondo quanto emerso, sono intervenuti sulla base di elementi investigativi già acquisiti. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la destinazione della droga e verificare eventuali coinvolgimenti di altre persone.

Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Sulmona, Edoardo Mariotti, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Sulmona in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Tags: Sulmona Agente polizia Arrestato Cocaina Carcere

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