“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Agente di polizia locale trovato con 700 grammi di cocaina
L'arresto è avvenuto ieri a Sulmona al termine di un'indagine dei carabinieri. L'uomo si trova in carcere e presto sarà interrogato
Ancora un'operazione antidroga nel capoluogo Peligno dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un agente della polizia locale del Comune di Sulmona trovato in possesso di circa 700 grammi di cocaina. La sostanza stupefacente è stata sequestrata in un deposito situato nelle vicinanze dell’abitazione dell’uomo.
L’operazione è stata condotta dai militari che, secondo quanto emerso, sono intervenuti sulla base di elementi investigativi già acquisiti. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la destinazione della droga e verificare eventuali coinvolgimenti di altre persone.
Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Sulmona, Edoardo Mariotti, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Sulmona in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.