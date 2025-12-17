Frase del giorno

Violenza a "Pescara Vecchia". Teatino denunciato per lesioni aggravate

Il quarantaquattrenne ha aggredito il titolare di un bar ferendolo con un coltellino all'addome. I dettagli nell'articolo

Violenza a "Pescara Vecchia". Teatino denunciato per lesioni aggravate

Ancora un bruttissimo episodio di violenza nella parte antica di Pescara dove un uomo di 44 anni si è reso responsabile del reato di lesioni aggravate.

I fatti si riferiscono alla tarda serata di lunedì, 15 dicembre 2025, quando le pattuglie della Questura, impegnate in un servizio di controllo del territorio sono state dirottate presso un’attività di ristorazione di “Pescara Vecchia”.

Il numero di emergenza era stato contattato poiché un uomo, dopo aver ripetutamente chiesto soldi al titolare dell’esercizio, alla richiesta di allontanarsi, lo aveva aggredito dapprima verbalmente per poi colpirlo con un coltellino.

Secondo quanto ricostruito, il titolare aveva chiesto al 44enne di allontanarsi dopo aver ricevuto insistenti richieste di denaro, quest’ultimo, al diniego di quanto richiesto, dopo aver insultato e minacciato gravemente il gestore, lo aggrediva fisicamente per poi colpirlo con un coltellino all’addome.

Gli agenti, dopo aver ricostruito nei dettagli la vicenda e recuperato il coltellino, che era stato gettato dall’aggressore prima della fuga, nella mattinata di ieri, hanno rintracciato l’uomo.

L’aggressore, identificato come un 44enne originario del chietino, è stato denunciato per lesioni aggravate.

 

