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Acqua potabile, verso la normalizzazione anche nel Chietino

A Chieti il divieto resta per le utenze servite dal serbatoio Colle Marconi, mentre una verifica riguarda anche l’ospedale “SS. Annunziata”, dove è stato registrato un valore elevato di torbidità

Acqua potabile, verso la normalizzazione anche nel Chietino

Si restringe l’area dei divieti di utilizzo potabile dell’acqua nei Comuni del Chietino interessati dalle verifiche dopo la reimmissione nelle condutture. Nei controlli effettuati dalla Asl Lanciano Vasto Chieti quattro campioni su 26 sono risultati non conformi per torbidità, rispetto ai 26 su 28 rilevati in precedenza. Nuovi prelievi sono previsti per domani nelle zone ancora critiche.

A Chieti il divieto resta per le utenze servite dal serbatoio Colle Marconi, mentre una verifica riguarda anche l’ospedale “SS. Annunziata”, dove è stato registrato un valore elevato di torbidità. A Bucchianico resta interessata la zona di Colle Cucco.

Limitazioni ancora in vigore anche a San Giovanni Teatino, nelle aree servite dal serbatoio di Colle Felice, e a Torrevecchia Teatina nelle utenze collegate al serbatoio Torremontanara. Il Dipartimento di prevenzione della Asl proseguirà il monitoraggio per arrivare al completo ripristino della potabilità.

Tags: acqua potabile Chieti Ultime notizie San giovanni teatino Prelievi

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