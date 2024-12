Assaltato portavalori a San Giovanni Teatino

San Giovanni Teatino come il Far West dove i banditi assaltavano la diligenza che trasportava persone e beni di valore su una carrozza trascinata dai cavalli. Sembra un paradosso ma questa mattina, intorno alle ore sette, é stato assaltato l’ennesimo furgone portavalori in transito nella zona densa di centri commerciali, praticamente il paradiso per il bandito a caccia di diligenze da depredare.

Secondo quanto abbiamo appreso il ‘blitz’ è scattato nei pressi di un distributore di benzina dove sono entrati in azione tre banditi armati e a volto coperto. L’autista del mezzo è stata minacciato con le armi e quindi costretto a consegnare quattro valigette contenenti centomila euro e la pistola di ordinanza. Dopodiché il gruppo è fuggito in direzione sud.

Al momento non ci sono altre informazioni.

Seguiranno aggiornamenti.