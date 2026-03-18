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Acqua potabile vietata a Chieti Alta

Il sindaco Diego Ferrara ha firmato l’ordinanza a seguito di analisi Asl che evidenziano valori pericolosi per la salute umana

Acqua potabile vietata a Chieti Alta

Il sindaco Diego Ferrara ha firmato l’ordinanza n. 316 del 18 marzo 2026 che dispone, in via precauzionale, il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per uso potabile e alimentare nella zona di Chieti alta.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle analisi effettuate dalla ASL, che hanno evidenziato non conformità dell’acqua ai parametri previsti per il consumo umano, in particolare dal fontanino pubblico di località Santa Barbara di cui è già stata effettuata la chiusura.

Sulla base di tali risultanze l’atto definisce che:

  • l’acqua non può essere utilizzata per bere, cucinare o preparare alimenti;
  • il divieto riguarda l’intera rete idrica di Chieti alta.

Si tratta di una misura temporanea che resterà in vigore fino a nuova certificazione dei parametri di potabilità da parte dell’ACA, che dovrebbe pervenire presumibilmente entro la giornata di domani, a seguito delle verifiche e dei controlli effettuati da parte del gestore del servizio idrico.

L’Amministrazione ha chiesto all’Aca la predisposizione di un’autobotte per la distribuzione di acqua potabile alla cittadinanza, il mezzo sarà allocato nel piazzale antistante i cancelli dell’ex ospedale San Camillo, zona dove è ubicato il fontanino pubblico analizzato.

Si allega ordinanza.

Tags: Acqua potabile Chieti ultime notizie Diego Ferrara

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