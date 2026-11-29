"I numeri raccontano un Abruzzo che cresce, rafforza il proprio sistema produttivo e registra risultati significativi sul fronte dell'occupazione". È quanto afferma Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, che traccia un bilancio dei risultati economici e occupazionali della regione sotto la guida del presidente Marco Marsilio.

Secondo Verrecchia, il cambiamento emerge con chiarezza dal confronto tra gli indicatori economici e sociali degli ultimi anni e conferma la bontà del percorso avviato dal governo regionale di centrodestra. Per comprendere la portata di questi risultati, spiega, è utile guardare ai dati distinguendo le diverse fasi e tenendo conto delle difficoltà attraversate dal Paese: dalla pandemia alla crisi energetica, fino alle tensioni internazionali che hanno inciso sui costi delle imprese e sul potere d'acquisto delle famiglie.

Nel periodo 2014-2018, durante la precedente amministrazione regionale di centrosinistra, l'economia abruzzese aveva registrato alcuni segnali di crescita. Secondo i dati Istat, il PIL regionale era aumentato dello 0,6% nel 2017 e del 2,2% nel 2018. Sul fronte del lavoro, nel 2018 il tasso di occupazione nella fascia 15-64 anni si attestava al 58%.

Il quadro degli anni successivi mostra invece un'accelerazione importante. Secondo le elaborazioni SVIMEZ, tra il 2021 e il 2025 il PIL dell'Abruzzo è cresciuto complessivamente dell'11,9%, a fronte di un incremento del 7,2% a livello nazionale. Un risultato che colloca la regione in una posizione particolarmente positiva e che testimonia la capacità del sistema economico abruzzese di reagire, investire e tornare a creare valore dopo la crisi pandemica.

Anche i dati più recenti confermano questa tendenza. Nel primo semestre del 2026, secondo la Banca d'Italia, l'indicatore dell'attività economica regionale ha registrato una crescita dell'1,1%, superiore allo 0,9% nazionale e all'1% del Mezzogiorno. Nello stesso periodo le esportazioni abruzzesi sono aumentate dell'8,3%, con un contributo rilevante del comparto farmaceutico.

Particolarmente significativo è il dato relativo all'occupazione. Nel 2018 il tasso di occupazione era pari al 58%; nel 2025 ha raggiunto il 62,4%. Inoltre, nel primo trimestre del 2026 gli occupati in Abruzzo si attestavano intorno alle 512 mila unità, oltre 20 mila in più rispetto al 2019. Anche SVIMEZ segnala, per il primo semestre del 2026, una crescita dell'occupazione regionale del 2,4%.

"Sono risultati concreti, che non si producono per caso", sottolinea Verrecchia. "In questi anni la Regione ha lavorato per sostenere le imprese, favorire gli investimenti, utilizzare le risorse nazionali ed europee, rafforzare le infrastrutture e accompagnare le trasformazioni del sistema produttivo. Un impegno che si è inserito in una fase complessa, ma nella quale l'Abruzzo ha saputo cogliere opportunità e consolidare le proprie potenzialità".

Il capogruppo di FdI non nasconde le criticità che restano aperte: "l'occupazione giovanile, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, la qualità e la stabilità dei contratti, lo spopolamento delle aree interne. Sono questioni che richiedono interventi continui e politiche di lungo periodo. Ma riconoscere ciò che resta da fare non significa sminuire i risultati raggiunti".

"Il confronto tra i dati del 2014-2018 e quelli degli anni più recenti restituisce un'indicazione chiara: l'Abruzzo ha rafforzato la propria capacità di crescita e ha migliorato i principali indicatori del lavoro. Il +11,9% del PIL nel periodo 2021-2025 e l'incremento di oltre 20 mila occupati rispetto al 2019 rappresentano segnali importanti, che danno sostanza al cambiamento in corso", prosegue Verrecchia.

"Non rivendichiamo risultati con gli slogan, ma attraverso i numeri e il lavoro quotidiano. L'Abruzzo ha dimostrato di poter crescere più della media nazionale e di poter creare nuove opportunità. È la direzione giusta: continueremo a lavorare per sostenere le imprese, aumentare l'occupazione e offrire soprattutto ai giovani la possibilità di costruire qui il proprio futuro. I numeri non sono slogan. Sono la misura del lavoro fatto e la base da cui ripartire per fare ancora meglio".