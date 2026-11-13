Non basta il Pil: servono salari, lavoro di qualità e coesione territoriale

“La crescita economica del Mezzogiorno è un segnale positivo, ma non basta far aumentare il Pil se salari, consumi e condizioni di vita delle famiglie continuano a rimanere indietro”. È il messaggio centrale del segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Franco Spina, nel commento ai dati del Rapporto Svimez 2026 sull’economia e la società del Sud. Per la Cgil, il Mezzogiorno vive una ripresa piena di contraddizioni: crescono produzione e occupazione, ma non migliorano in modo sufficiente potere d’acquisto, qualità del lavoro e accesso ai servizi.

Nel 2025 l’Abruzzo registra la crescita più elevata del Mezzogiorno, con un aumento del Pil dell’1,9%. Il risultato è trainato soprattutto dalle costruzioni, cresciute del 21,9%, mentre l’industria avanza dell’1,3% e l’agricoltura del 7,1%.

Il Molise, invece, è l’unica regione meridionale a chiudere il 2025 in negativo, con un Pil in calo dello 0,7%. Pesano le perdite nelle costruzioni (-4,3%), nei servizi (-0,8%) e nell’industria (-0,4%). Per Spina, il dato abruzzese è “certamente incoraggiante”, ma non deve nascondere né le fragilità molisane né il rischio che la ripresa dipenda da fattori temporanei, come gli investimenti nel settore edile.

“Occorre capire quanto questa ripresa sia strutturale e quanto dipenda da fattori temporanei, a partire dagli investimenti nelle costruzioni”, ha affermato il segretario generale. Con l’esaurirsi degli effetti del Superbonus e il progressivo ridimensionamento dell’impulso del Pnrr, avverte la Cgil, potrebbero indebolirsi alcuni dei principali motori della crescita regionale

Il Rapporto Svimez fotografa un Sud che, per il quarto anno consecutivo, cresce più del Centro-Nord: tra il 2021 e il 2025 il Pil meridionale è aumentato del 9,5%, con circa 568mila occupati in più. Tuttavia, il tasso di occupazione resta inferiore di quasi 19 punti rispetto al Centro-Nord e i consumi delle famiglie crescono più lentamente, +7,6% contro +9,9%.

La criticità più evidente riguarda salari e condizioni di vita. Nel 2025, circa 2,3 milioni di occupati italiani vivono in famiglie a rischio povertà. Nel Mezzogiorno l’incidenza sale al 19,5%, quasi tre volte quella del Centro-Nord, pari al 6,8%. Sono circa 1,2 milioni i lavoratori poveri nel Sud.

Inoltre, il 23,3% dei dipendenti meridionali, oltre 1,1 milioni di persone, percepisce meno di 9 euro lordi l’ora. Tra il 2021 e il 2026 le retribuzioni orarie reali lorde sono diminuite del 9,9% al Sud, contro il 7,2% della media nazionale. A ciò si aggiungono i rincari di energia, abitazione e beni essenziali: secondo le stime riportate nel Rapporto, a ottobre l’inflazione ha raggiunto il 5,4% su base annua, trainata soprattutto dall’energia, cresciuta del 31,4%.

“Questi numeri dimostrano che avere un’occupazione non significa necessariamente essere al riparo dalla povertà”, sottolinea Spina. Per la Cgil, la questione salariale deve tornare al centro delle politiche economiche, insieme al rinnovo dei contratti collettivi, al contrasto al lavoro precario e alla redistribuzione dei benefici della crescita.

La crescita, avverte la Cgil, non può limitarsi ai conti macroeconomici se non si traduce in servizi accessibili per tutti. Nel 2024, il 60,7% delle famiglie meridionali giudicava eccessive le spese per l’abitazione e circa 1,1 milioni di nuclei familiari erano in condizione di povertà energetica.

Sul fronte sanitario, tra le persone con risorse economiche scarse o insufficienti, il 24,2% nel Mezzogiorno ha rinunciato a visite o accertamenti specialistici, contro il 17,5% del Nord. Inoltre, il 18,2% dei ricoveri oncologici dei residenti meridionali è avvenuto in strutture del Centro-Nord.

“Il diritto alla salute, all’istruzione e a servizi pubblici efficienti non può dipendere dal luogo in cui si vive o dalle condizioni economiche della propria famiglia”, afferma Spina. Per la Cgil, servono una sanità pubblica più forte, trasporti adeguati, servizi territoriali accessibili e politiche capaci di contrastare lo spopolamento delle aree interne, un tema particolarmente rilevante per Abruzzo e Molise.

Il Rapporto evidenzia anche un recupero manifatturiero nel Mezzogiorno: tra il 2019 e il 2025 il valore aggiunto dell’industria è cresciuto del 5,9%, contro l’1,4% del Centro-Nord. Resta però un divario importante: la produzione meridionale è ancora inferiore di circa il 20% ai massimi del 2007 e la densità industriale è di 32 addetti ogni mille abitanti, contro 82 nel Centro-Nord.

Per la Cgil, rafforzare le filiere produttive, sostenere l’innovazione e favorire la crescita dimensionale delle imprese è indispensabile anche per aumentare salari e qualità dell’occupazione. A ciò si aggiunge la preoccupazione per la politica europea di coesione: la proposta di bilancio Ue 2028-2034 prevede una riduzione della quota destinata alla coesione dal 33% al 23%, con il rischio, secondo Svimez, di favorire i territori già più forti.

Infine, il quadro demografico resta allarmante. Tra il 2006 e il 2026 il Mezzogiorno ha perso circa 1,4 milioni di giovani tra i 15 e i 34 anni. Dei 568mila nuovi occupati registrati tra il 2021 e il 2025, oltre 400mila hanno almeno 50 anni, mentre i giovani tra 25 e 34 anni contribuiscono per poco più di 70mila unità. Il 43% dei giovani meridionali tra 18 e 34 anni non si aspetta un miglioramento della propria condizione nei prossimi cinque anni.

“Non possiamo permetterci che i nostri giovani continuino a cercare altrove le opportunità che non trovano nei territori in cui sono cresciuti”, conclude Spina. Per la Cgil Abruzzo Molise, l’eredità del Pnrr deve essere fatta di servizi duraturi, imprese più competitive e lavoro stabile e adeguatamente retribuito. “La crescita economica ha senso soltanto se diventa crescita sociale, riduzione delle disuguaglianze e maggiori diritti per tutti”.