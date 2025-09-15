L'Abruzzo guida la crescita occupazionale. Secondo i dati ISTAT del secondo trimestre 2025, la nostra regione registra un +2,9% di occupazione, ben al di sopra della media nazionale (+0,9%) e del Mezzogiorno (+1,6%). Il settore delle costruzioni, supportato anche dal PNRR, ha dato un contributo significativo, creando nuove opportunità e rafforzando le infrastrutture regionali.

Il Presidente Marco Marsilio sottolinea: «Continueremo a puntare su un’economia sostenibile, innovativa e inclusiva, garantendo lavoro di qualità per tutti, con particolare attenzione a giovani, donne e fasce più vulnerabili».