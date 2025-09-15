Frase del giorno

15 Set, 2025
  1. Home
  2. Lavoro
  3. L'Abruzzo guida la crescita occupazionale

L'Abruzzo guida la crescita occupazionale

Secondo i dati ISTAT del secondo trimestre 2025, la nostra regione registra un +2,9% di occupazione, ben al di sopra della media nazionale (+0,9%) e del Mezzogiorno (+1,6%)

L'Abruzzo guida la crescita occupazionale

L'Abruzzo guida la crescita occupazionale. Secondo i dati ISTAT del secondo trimestre 2025, la nostra regione registra un +2,9% di occupazione, ben al di sopra della media nazionale (+0,9%) e del Mezzogiorno (+1,6%). Il settore delle costruzioni, supportato anche dal PNRR, ha dato un contributo significativo, creando nuove opportunità e rafforzando le infrastrutture regionali.

Il Presidente Marco Marsilio sottolinea: «Continueremo a puntare su un’economia sostenibile, innovativa e inclusiva, garantendo lavoro di qualità per tutti, con particolare attenzione a giovani, donne e fasce più vulnerabili».

 

Tags: Abruzzo lavoro istat occupazione dati Crescita

Vedi anche

Il mercato del lavoro in Abruzzo continua a contrarsi
Lavoro

Il mercato del lavoro in Abruzzo continua a contrarsi

31 Gen, 2023
Economia Italia, ancora numeri molto negativi sul fronte del lavoro
Lavoro

Economia Italia, ancora numeri molto negativi sul fronte del lavoro

31 Gen, 2018
Occupazione, il nostro Abruzzo cresce meno del resto del Mezzogiorno
Lavoro

Occupazione, il nostro Abruzzo cresce meno del resto del Mezzogiorno

24 Mar, 2017
D'Alfonso dà i numeri dell'Istat: "In un anno 28mila occupati in più in Abruzzo"
Lavoro

D'Alfonso dà i numeri dell'Istat: "In un anno 28mila occupati in più in Abruzzo"

12 Set, 2016
Occupazione, lieve crescita nel primo trimestre
Lavoro

Occupazione, lieve crescita nel primo trimestre

23 Feb, 2016
Abruzzo senza lavoro: 25mila persone hanno perso il posto
Inkieste

Abruzzo senza lavoro: 25mila persone hanno perso il posto

04 Giu, 2014
Dati incendiari sul lavoro
Inkieste

Dati incendiari sul lavoro

04 Giu, 2013
Silenzio tombale sul lavoro
Lavoro

Silenzio tombale sul lavoro

31 Ott, 2012
Lavoro: Gatti dà i numeri
Economia

Lavoro: Gatti dà i numeri

02 Apr, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661