Altro Ko interno dei biancazzurri: col Modena finisce 1-2

Momento negativissimo del Delfino Pescara 1936 di Auteri uscito tra i fischi dell’Adriatico dopo il secondo ko casalingo consecutivo. Dopo il 2-3 contro la Reggiana e’ arrivato anche quello contro il Modena 1-2. L’ottimo Ferrari al 26’ aveva pareggia il gol di Mosti a freddo (5g’) ma nel secondo tempo la squadra biancazzurra non è scesa in campo. Un rigore di Ogunseye al 42’ ha regalato ai canarini i tre punti e spalancato la crisi nel club guidato dal patron Sebastiani. Sabato prossimo c’è la trasferta di Siena, altro impegno durissimo per un Pescara già a -8 dalla Capolista (sogno promozione).

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Illanes, Ingrosso, Frascatore; Zappella, Pompetti, Memushaj, Nzita (60′ Diambo); Clemenza (73′ Marilungo), De Marchi (60′ Bocic), Ferrari. A disp.: Radaelli, Sorrentino, Rasi, Galano, Rauti, Drudi, Veroli, Sanogo, Rizzo. All.: Auteri

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6.5; Ciofani 6 (54′ Ponsi 6), Silvestri 6.5, Pergreffi, 6.5 Azzi 6.5; Armellino 6, Gerli 7, Scarsella 6 (88′ Baroni s.v.); Mosti 7.5 (81′ Di Paola s.v.); Ogunseye 7, Giovannini 7.5 (88′ Minesso s.v.). A disp.: Narciso, Maggioni, Renzetti, Rabiu, Tremolada. All.: Tesser

ARBITRO: sig. Monaldi di Macerata

RETI: 5′ Mosti, 26′ Ferrari, 40′ Ogunseye (rig.)

NOTE: ammoniti Ciofani, Illanes, Gagno, Marilungo.