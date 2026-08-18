Sicurezza a Viale Crispi: «Serve un’attenzione a 360 gradi»

Il Comitato “L’Aquila Sicura” esprime piena condivisione rispetto alle preoccupazioni manifestate dai cittadini di Viale Crispi sul tema della sicurezza. Al centro delle segnalazioni ci sono soprattutto la velocità dei veicoli, la necessità di una migliore illuminazione e l’esigenza di garantire maggiore tutela a pedoni e residenti. Secondo il Comitato, le problematiche evidenziate meritano risposte concrete da parte delle istituzioni competenti. Allo stesso tempo, però, la sicurezza del quartiere dovrebbe essere affrontata attraverso una visione complessiva, capace di andare oltre la sola sicurezza stradale.



Viale Crispi e le aree circostanti rappresentano una delle zone più popolose e frequentate della città. Nel quartiere vivono e transitano quotidianamente famiglie, bambini, anziani e numerosi studenti: una presenza che, secondo “L’Aquila Sicura”, rende ancora più urgente assicurare condizioni adeguate di sicurezza e vivibilità. Agli interventi sulla viabilità, il Comitato chiede di affiancare una maggiore presenza sul territorio e un rafforzamento dei controlli. L’appello arriva anche alla luce delle segnalazioni relative a numerosi furti che starebbero interessando la zona e alle situazioni di degrado urbano, considerate tra i fattori che contribuiscono ad alimentare la percezione di insicurezza dei residenti.



Per il Comitato, Viale Crispi necessita di un intervento coordinato che tenga insieme sicurezza stradale, illuminazione pubblica, controllo del territorio, prevenzione dei reati, decoro e qualità degli spazi urbani. “L’Aquila Sicura” chiede quindi che al quartiere venga riservata l’attenzione necessaria, così come a tutte le altre zone della città interessate da problematiche analoghe. Il Comitato sollecita il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale, delle Forze dell’Ordine e di tutti i soggetti competenti, affinché alle richieste dei cittadini seguano interventi concreti e una presenza costante.



Nel comunicato viene inoltre richiamato il sondaggio promosso dal Comitato, dal quale sarebbe emersa con chiarezza la preoccupazione della popolazione sul tema della sicurezza. I cittadini chiedono maggiore attenzione, risposte concrete e misure in grado di restituire tranquillità alla vita quotidiana. “La sicurezza non può essere affrontata per singoli aspetti”, sottolinea il Comitato, secondo cui è necessaria una strategia complessiva per garantire ai residenti il diritto di vivere serenamente il proprio quartiere.