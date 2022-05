Tragedia dell’Asilo I Maggio. Parla il papà della vittima: “E’ stata una tragica fatalità”

“E’ stata una fatalita’, una disgrazia, la madre dei gemellini non c’entra nulla, non coviamo un senso di vendetta nei confronti di quella donna”. Lo ha detto il papa’ del piccolo Tommaso morto a 4 anni nell’asilo “I Maggio” in zona Pile a L’Aquila travolto l’altro ieri dalla macchina sfrenata di una donna 38enne, cittadina del capoluogo d’Abruzzo che aveva parcheggiato per andare a recuperare l’altro figlio.

Parole, quelle del genitore della piccola vittima, che toccano il cuore di tutti e che aiutano in questo momento ad affrontare una tragedia così dolorosa.

Dalla redazione di AbruzzoIndependent le più sentite e sincere condoglianze per questa perdita insopportabile.