Zamparelli: “Nessuno ha detto di non venire a Pescara”

“Le indicazioni della polizia locale di Pescara su come spostarsi a Pescara nei giorni del G7 sono chiare. Le indicazioni riguardano alcuni percorsi suggeriti, per evitare le cosiddette zone rosse, che in quattro casi su cinque scattano solo nelle ore pomeridiane. Non credo che la presidente di una associazione di categoria qual è la Confesercenti, rappresentativa di un discreto numero di attività della città e della provincia, possa limitarsi a leggere il titolo di un giornale senza poi leggere l'articolo sottostante: sarebbe davvero una offesa alla sua intelligenza e all'intelligenza di tutti i commercianti che rappresenta lei e la sua associazione di categoria. Nessuno ha detto "Non venite a Pescara", anzi il contrario: la finalità della polizia locale nel fornire i percorsi alternativi è chiaramente quella di contenere i disagi, per tutti coloro che si spostano all'interno della città nelle ore pomeridiane e serali, fatta eccezione per la zona dell'Aurum dove le prime limitazioni saranno in vigore da domani mattina. Se davvero si crede in Pescara e nel G7, se si crede nella occasione che il G7 può rappresentare per Pescara e per l'Abruzzo, ne approfitterei per essere collaborativi, per cercare di mettere in mostra il meglio della nostra città, e non per lasciarsi andare a dichiarazioni senza senso, tanto più che sono proprio le associazioni di categoria a sollecitare continuamente la realizzazione di grandi eventi e la promozione della città. Queste sono le ultime ore per organizzare il benvenuto dei commercianti alle delegazioni del B7 e del G7 (ci sarebbero mille modi possibili): direi di approfittarne”. Queste le parole dell’assessore al Commercio del Comune di Pescara Zaira Zamparelli.

Di seguito i suggerimenti della Polizia Municipale di Pescara da seguire da martedì 22 ottobre fino a giovedì 24 ottobre.

Per evitare equivoci e interpretazioni sbagliate della nota diffusa ieri, la polizia locale di Pescara ricorda quali sono i percorsi alternativi suggeriti agli automobilisti per ovviare alle chiusure stradali previste in occasione del G7 nelle zone rosse che, si ricorda, scatteranno solo nelle ore pomeridiane, fatta eccezione per la zona Aurum dove la sosta e la fermata saranno vietati da domani mattina alle 6. In concomitanza con questo grande evento, infatti, saranno attivate cinque zone rosse, con una serie di divieti di transito, di sosta e di fermata: da qui, l'indicazione dei percorsi alternativi da seguire per non avvicinarsi alle zone che sono off limits per le auto e per gli altri mezzi, ma comunque aperte ai pedoni. Si tratta, cioè, di percorsi finalizzati ad agevolare la circolazione e a limitare i disagi di chi si sposta sul territorio cittadino. A questo scopo, la polizia locale invita a rinunciare a spostamenti nelle zone rosse (durante le ore di chiusura) che non siano strettamente necessari, e fornisce pertanto la mappa delle strade da percorrere per non ritrovarsi proprio nelle strade dove vigono i divieti, solo nelle ore pomeridiane e serali (tranne la zona dell'Aurum, dove si svolgeranno i lavori del G7). Le scuole, si ricorda, saranno regolarmente aperte. Il comandante della polizia locale Danilo Palestini sottolinea che il dispositivo previsto per queste giornate, con le pattuglie presenti sulle strade della città, sarà comunque in grado di permettere la corretta fruizione di ogni tipo di servizio.

Per ciò che concerne la zona “Aurum”, il divieto di transito è previsto dalle 14:00 del 21/10/2024 fino alle 01:00 del 25/10/2024. Per chi proviene da Viale Primo Vere in direzione nord, si consiglia di svoltare a sinistra su Via Celommi e di proseguire su Strada della Bonifica. Per chi percorre Lungomare Colombo muovendosi verso sud è consigliata la svolta a destra su Viale Pepe e la prosecuzione su Viale Marconi e,successivamente, su Strada della Bonifica. Per chi proviene danord con direzione sud, ossia da Viale G. Marconi e da Viale Pindaro, è consigliato percorrere Strada della Bonifica.

Per aggirare la chiusura della zona “Imago” – interdetta al transito veicolare dalle 15:00 del 22/10/2024 alle 01:00 del 23/10/2024 e che interessa Via Piave, Via Trento, Via Milano e Corso Vittorio Emanuele II – pur restando percorribile Lungomare Matteotti, a chi si muove da nord in direzione sud è consigliatopercorrere Via Ferrari o, in alternativa, Via del Santuario. A chi si muove nel senso di marcia opposto, provenendo dal Ponte Flaiano, è consigliato imboccare Via Valle Roveto in direzione Ospedale.

I divieti di transito in zona “Nave di Cascella” scatteranno alle 15:00 del 23/10/2024 e termineranno alle 19:00 dello stesso giorno. Il quadrilatero interessato da tali divieti è ricompreso tra Lungomare Matteotti, Corso Vittorio Emanuele II, Via Mazzini eVia Galilei. Per chi proviene da nord è consigliato immettersi sulla circonvallazione (SS16) da Santa Filomena. A chi deve recarsiimprorogabilmente in centro è consigliato svoltare a destra su Viale Muzii per immettersi su Via Michelangelo e proseguire su Via Ferrari ovvero su Via del Santuario. Per chi proviene da sud,specificatamente dal ponte Flaiano, è consigliato procedere su Via Valle Roveto in direzione Ospedale.

Nella zona del “Museo dell’Ottocento” dalle 18:00 del 22/10/2024 alle 01:00 del23/10/2024 è interdetto il transito veicolare nell’area ricompresa tra Via De Cecco, Via dei Sanniti e il tracciato ferroviario. Non sono percorribili altresì VialeD’Annunzio, Via Caduta del Forte, Via Chieti e Corso Vittorio Emanuele II fino alla rotatoria con Via Michelangelo. A chi proviene da sud è consigliato percorrere Via Falcone Borsellino o, in alternativa, Via San Francesco, Via Alento e Via Lago diCampotosto. A chi proviene da nord è suggerito percorrere Via Ferrari o Via delSantuario. Nella zona di Portanuova, interessata alla chiusura del Museo dell’Ottocento, chi proviene da nord dovrà svoltare in direzione monti su Via Contedi Ruvo, per poi proseguire su Via Tiburtina Valeria o su Via Lago di Campotosto.

La zona “Risorgimento”, ricompresa tra Via Bologna, Via Calabria, Via Chieti, Ponte d’Annunzio e Lungofiume dei Poeti, sarà interdetta al transito veicolare dalle 15:00 del 23/10/2024 alle 01:00 del 24/10/2024 e, ancora, dalle 15:00 del 24/10/2024 alle 01:00 del 25/10/2024. Per attraversare il fiume Pescara si consiglia di percorrere il Ponte d’Annunzio o, altrimenti, il Ponte Flaiano. Per chi percorre l’Asse Attrezzato in direzione Pescara e deve recarsi nella zona ovest della città, è consigliata l’uscita della Fater o Via Aterno-Cementificio. Chi, invece, deve recarsi sul lungomare nord potrà utilizzare l’uscita verso Via Paolucci.