Commercianti in protesta per la questione parcheggi

Il mondo del commercio protesta per gli interventi sull’area di risulta che hanno limitato la disponibilità di parcheggi in centro e, dunque, anche il giro d’affari dei negozi già messi a dura prova dal problema delle vendite online. Ieri c’è stato un incontro con l'assessora comunale al Commercio Zaira Zamparelli la quale ha ascoltato le richieste delle delegazione. Zamparelli ha anche effettuato un sopralluogo con gli operatori nei pressi del cantiere per valutare le criticità segnalate (ad esempio la necessità di un passaggio pedonale per raggiungere corso Vittorio Emanuele). L'assessore al Commercio ha assicurato che affronterà tutti i temi che sono stati toccati oggi in consiglio comunale con il sindaco Carlo Masci e con gli assessori competenti. L’obiettivo é un piano di promozione della città e di riduzione dei tributi ma anche una programmazione di eventi da pubblicizzare in primavera. "Essendo stata appena nominata, devo approfondire una serie di aspetti", ha detto l'assessora. "Sono una commerciante, dichiara Zamparelli, per cui capisco il punto di vista della categoria e assicuro che affronterò rapidamente tutte le questioni poste, parlandone con gli altri assessori. Sono a disposizione per fornire delle risposte quanto prima ma posso già annunciare che sono state individuate delle aree alternative, per facilitare un posto auto a chi raggiunge il centro mentre i lavori sono in corso". Ovviamente il problema non è di facile soluzione, perché come detto il commercio non è in crisi perché assenti i parcheggi. Le ragioni sono più complesse ma non per questo centinaia di famiglie debbano essere penalizzate da scelte sbagliate oppure da soluzioni dannose. Vedremo come verrà affrontata la questione.