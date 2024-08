World Skate Games partono in Abruzzo con il Mondiale di Hockey Inline

L'Hockey Inline apre a Roccaraso le competizioni dei World Skate Games Italia. Saranno 4 le regioni che ospiteranno fino al 22 di settembre i 12 Campionati Mondiali all'interno di un unico globale evento, dedicato a tutti gli sport su rotelle.

Al Pala G. Bolino si parte, domani 29 agosto, con le gare del Mondiale di Hockey Inline che anticipano la grande Cerimonia di Apertura dei World Skate Games, in programma venerdì 6 settembre a Roma, in Piazza di Spagna.

L'Hockey torna nuovamente a Roccaraso dopo lo straordinario Mondiale del 2021 e dopo quello del 2011. Nazionale Azzurra in Abruzzo per confermare lo splendido risultato ottenuto nell'ultima competizione iridata di Buenos Aires 2022, dove riuscì a centrare una strepitosa medaglia d'argento, in finale contro la Repubblica Ceca.

"Stiamo lavorando ininterrottamente per garantire il corretto svolgimento della manifestazione - sottolineano i membri della Commissione Tecnica Esecutiva dell'Abruzzo, Terenzio Rucci, Livio Di Bartolomeo, Giovanni Di Eugenio - nell'interesse degli atleti e del pubblico abruzzese e mondiale che seguirà questa straordinaria manifestazione".

Pala Bolino di Roccaraso tirato a lucido per l'occasione. Con oltre 1000 posti a sedere é un punto di riferimento per gli sport rotellistici. Negli ultimi 20 anni ha ospitato importantissimi eventi, anche di pattinaggio artistico a rotelle, di livello italiano, europeo ed internazionale, per le categorie giovanili e senior.

Nazionale Italiana maschile senior che può contare su grandi talenti, come Tobia Vendrame, del Vicenza hockey, uno dei migliori giocatori in campo internazionale. Alessio Lettera e Andrea Bellini, che militano nel Milano Quanta, squadra che quest'anno si è aggiudicata lo scudetto.

Spazio quindi da domani alla gare dei gironi. Si parte con le junior e senior donne. Chiude il programma la finale senior maschile del 22 settembre. Il calendario completo al link: https://worldskategamesitalia2024.org/#calendar

Tutto l'Abruzzo sarà protagonista del più grande evento internazionale dedicato agli sport su rotelle: 20 differenti locations distribuite tra Abruzzo, Roma, Rimini e Novara, 12.000 tra atleti e team, 600 competizioni, 100 Paesi partecipanti, oltre 100 broadcasting tv e media, più di 150 titoli, per l'appuntamento che assegna più medaglie nella storia degli eventi sportivi. Sono solo alcuni dei numeri dello straordinario Mondiale dei Mondiali, World Skate Games Italia.

Diverse le città abruzzesi coinvolte. Pescara sarà il suggestivo teatro dei 100 metri su strada del Pattinaggio Corsa e della spettacolare Roller Marathon. L'entusiasmante 42 Km tra le strade del lungomare adriatico che da Pescara toccherà Montesilvano e Francavilla al Mare. Roccaraso sede del mondiale di Inline Hockey. La splendida Piazza Garibaldi di Sulmona palcoscenico del pattinaggio corsa su strada. A Chieti verranno disputate le gare di Inline Slalom e a Tortoreto quelle di Inline Downhill e Skateboarding Downhill.

