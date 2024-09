Lungomare chiuso nel week end per i World Skate Games

Lungomare chiuso a Pescara per consentire lo svolgimento dei due appuntamenti in programma per il World Skate Games. Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha firmato l’ordinanza con cui scattano alcune modifiche alla viabilità per i mondiali di pattinaggio.

Fino alle ore 21:00 di sabato 21 settembre (o fino a cessate esigenze):



•⁠ ⁠Divieto di transito, sosta e fermata con rimozione forzata sul tratto di Lungomare G. Matteotti tra Via Trilussa e Piazza I Maggio, ad eccezione dei mezzi di soccorso, forze di polizia, e mezzi a supporto della manifestazione.

Fino alle ore 21:00 di sabato 21 settembre (o fino a cessate esigenze):



•⁠ ⁠Divieto di transito sosta e di fermata con rimozione forzata sulla corsia lato sud di Piazza I Maggio compreso tra Via A. Gramsci e Largo Mediterraneo.

Dalle 20:00 di venerdì 20 settembre fino alle 14:00 di sabato 21 settembre (o fino a cessate esigenze):



•⁠ ⁠Divieto di sosta e fermata su diverse vie della città, tra cui Piazza I Maggio, Via della Riviera, Piazza Duca degli Abruzzi, Via Nazionale Adriatica Nord dal confine con il Comune di Montesilvano, Viale G. Bovio, Viale Primo Vere e molte altre (consulta la lista completa nel link in basso).

Dalle 08:00 alle 14:00 di sabato 21 settembre:



•⁠ ⁠Divieto di transito su varie strade chiave della città, tra cui Lungomare G. Matteotti, Viale Marconi, Piazza Duca degli Abruzzi, Viale G. Bovio, Viale Primo Vere, Via Nazionale Adriatica Sud, e molte altre (consulta la lista completa nel link in basso).

Link per consultare tutta l’ordinanza: https://tinyurl.com/yc388m5u