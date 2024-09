Strade chiuse e disagi per i World Skate Games

Dureranno fino alle ore 14:00 di oggi, sabato 21 settembre, i disagi legati ai World Skate Games. La gara di questa mattina, infatti, prevede un percorso che parte da Francavilla al Mare passando per Pescara e fino a Montesilvano, attraverso il lungomare e le arterie principali dei tre comuni. Inevitabilmente, per rendere sicura la maratona degli atleti impegnati nella competizione mondiale, ci sono divieti al traffico automobilistico e tante strade chiuse. Problemi anche per la circolazione dei mezzi pubblici. Diversi utenti Tua, in attesa alle fermate, hanno lamentato il fatto di avere appreso della sospensione di alcune linee e soppressione delle fermate nella tarda serata di ieri.

Le strade chiuse per le gare e vietate al traffico a Pescara sono: Piazza I Maggio-Largo Mediterraneo, Via della Riviera fino al confine con Montesilvano, Via Nazionale Adriatica Nord, Piazza Duca degli Abruzzi, Viale G. Bovio, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Duca D’Aosta, Ponte Risorgimento, Piazza Unione, Viale Marconi, Via Plauto, Viale Pindaro, Via della Bonifica, Via Nazionale Adriatica Sud fino al confine con Francavilla al Mare, Viale Primo Vere, Piazza Le Laudi, Via C. De Nardis, Lungomare Papa Giovanni XXIII, Lungomare Cristoforo Colombo, Via A. Doria, Rampa di collegamento tra Piazza della Marina e Via R. Paolucci, Via R. Paolucci, Lungomare Giacomo Matteotti.

L’ordinanza, completa di tutti i dettagli, è consultabile al link: https://shorturl.at/Nr19W.