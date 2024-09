Week end mondiale a Pescara con i World Skate Games

I World Skate Games Italia 2024 toccheranno anche Pescara, con una due giorni intensissima, venerdì e sabato, per le gare del pattinaggio di velocità: la 100 metri sprint e la maratona di 42 chilometri.

Venerdì 20 settembre il tratto del lungomare Matteotti tra Via Trilussa e il Museo Vittoria Colonna ospiterà, nel corso della mattinata (qualifiche), e del pomeriggio (finali), la gara dei 100 metri, corsa a sprint dall'altissimo contenuto spettacolare, annunciano il sindaco Carlo Masci e l'assessore allo Sport Patrizia Martelli. A seguire, su un palco allestito ad hoc allo Stadio del Mare, si svolgeranno la cerimonia di premiazione della 100mt e la presentazione dei team e degli atleti della maratona in programma la mattina seguente. A concludere la serata, dalle 22 circa, ci sarà un ospite musicale d'eccezione, il famoso dj Fargetta. Sabato 21 settembre, invece, si terrà la corsa regina, la Inline Skating Marathon, aperta anche agli amatori, che attraverserà da nord a sud l'intera città in un percorso a circuito unico che toccherà anche i territori di Montesilvano e Francavilla al Mare.

Lungo il percorso saranno allestiti sei punti musicali (con le esibizioni di band/dj locali), posti lungo alcune delle direttrici più iconiche toccate dalla carovana a rotelle.

Al termine delle gare, alle 11.00, è prevista una spettacolare cerimonia di premiazione, sempre allo Stadio del Mare, il quale tornerà ad animarsi nella prima serata con un momento istituzionale: saranno presenti il Sindaco della Città Carlo Masci, il Presidente della Regione Marco Marsilio, il Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri ed il Presidente delle Federazioni Italiana e Mondiale Sabatino Aracu. A seguire è in programma lo show musicale "Suerte", format di musica disco reggae con un corpo artistico composto da performers, vocalist e dj.

"Un altro evento sportivo vede protagonista Pescara", dice soddisfatto il sindaco Masci. "Lo sport, che unisce gli atleti valorizzandone i talenti, è ancora una volta veicolo di promozione della nostra città. E di questo ringrazio tutti coloro che hanno lavorato e stanno lavorando per questo appuntamento straordinario".

"Ringrazio la FISR, Federazione Italiana degli Sport Rotellistici, poiché nelle vesti di organizzatore dei World Skate Games Italia 2024, di concerto con la World Skate, la Federazione Mondiale, ha pensato alla nostra Città quale miglior location per la chiusura del mondiale del pattinaggio di velocità", dice Martelli, che in qualità di assessore comunale allo Sport è stata promotrice di questo connubio istituzionale.

"Ringrazio con la stessa intensità anche tutti i consiglieri comunali e i miei colleghi di Giunta, nonché il sindaco", prosegue, "per aver sostenuto e creduto fortemente in questo evento sportivo così importante e così futuribile, il quale sicuramente pone da ogni parte del mondo l'attenzione su Pescara e sul suo territorio, a dimostrazione del fatto che lo sport sia una vetrina irripetibile per farsi conoscere ed apprezzare agli occhi del Mondo".