A Sulmona al via il Mondiale di Pattinaggio Corsa su Strada

Tutto pronto a Sulmona per il Mondiale di Pattinaggio Corsa su Strada che andrà in scena da oggi fino a mercoledì 18 settembre. La manifestazione internazionale dedicata alla velocità su pattini in linea è uno dei 22 campionati all'interno del programma dei World Skate Games Italia. Il Mondiale dei Mondiali di tutti gli sport su rotelle, in corso in Abruzzo, a Roma, a Novara e a Rimini, fino a domenica prossima 22 settembre. Edizione 2024 dei Giochi italiani che si sta confermando come uno degli appuntamenti più importanti in ambito globale. Le discipline rotellistiche sono gli sport del momento, con un grandissimo appeal mediatico, un seguito straordinario soprattutto tra le giovani generazioni, con tantissimi appassionati che crescono di anno in anno. Urban, young e sostenibili gli sport su rotelle ribadiscono il loro successo anche con la manifestazione mondiale di quest'anno.

L'Abruzzo, una delle 4 regioni dei World Skate Games, è coinvolta nell'appuntamento iridato con più città, e con tutte le province, ospitando diversi eventi e differenti discipline. Sulmona, già palcoscenico indimenticabile dei Campionati Mondiali del 2004, dove leggende come Valentina Belloni e Francesco Zangarini hanno scolpito i loro nomi nella storia del pattinaggio corsa azzurro, si prepara a rivivere la stessa magia. Con un manto stradale rinnovato, Piazza Garibaldi, tirata a lucido per l'occasione, tornerà ad accogliere le gare su strada, questa volta all'interno dei World Skate Games, offrendo un contesto unico e suggestivo, simbolo dell'eleganza e della bellezza del territorio italiano. Il capoluogo peligno vanta una lunga esperienza nell'ospitare eventi sportivi di alto livello. Con il suo affascinante centro storico offre un contesto ideale per le gare di pattinaggio corsa su strada, nella suggestiva piazza cittadina.

Chiuse le gare su pista che, andate in scena nei giorni scorsi a Montesilvano, hanno visto gli atleti della Nazionale Italiana dominare nella velocità e nelle lunghe della staffetta senior uomini, con tantissime medaglie e titoli portati a casa. Ora si passa alla competizione su strada di Sulmona, con due giornate di sport e pattinaggio che regaleranno emozioni mozzafiato a tutti gli appassionati. Un'occasione unica per vedere sfidarsi i migliori atleti del mondo. 58 le nazioni rappresentate e più di 500 atleti pronti a dare il massimo per conquistare le medaglie in palio. Italia in testa al medagliere generale provvisorio dei Giochi con 21 ori, 22 argenti e 19 bronzi. A contribuire ai successi azzurri, anche gli atleti abruzzesi del pattinaggio corsa che nei prossimi giorni lotteranno a Sulmona per nuovi titoli mondiali. Riflettori puntati su Edda Paluzzi, che a Montesilvano ha centrato nelle prove pista la medaglia d'argento, nella 5000m punti senior donne, sulla campionessa mondiale in carica Asja Varani, medaglia d'argento pochi giorni fa, nella 200m senior donne e su Alessio Clementoni, argento europeo 2023 nella Americana a squadre.

Lo spettacolo degli sport su rotelle vede tutto l'Abruzzo protagonista. Pescara, ospiterà la gara dei 100 metri del pattinaggio corsa il prossimo 20 settembre e la suggestiva Open Roller Marathon del 21 settembre. La 42 Km tra le strade del lungomare adriatico che toccherà Francavilla al Mare e Montesilvano. Chieti ha accolto nelle prime giornate le competizioni dello skateboarding slalom e dell'Inline Slalom. Montesilvano sarà teatro delle gare di roller derby dei prossimi giorni e ha visto già trionfare i campioni azzurri del pattinaggio corsa su Pista. A Roccaraso, in corso le gare di Inline Hockey. Tortoreto, con il suo borgo medievale, sarà il palcoscenico del downhill. Abruzzo ancora una volta grande protagonista di un evento internazionale che richiamerà solo nella nostra regione più di 4.000 atleti e squadre nazionali provenienti da ogni angolo del globo.

Rai Sport trasmetterà in diretta HD le gare principali sul canale 58 del digitale terrestre e in streaming sull'app RaiPlay, con 18 dirette in esclusiva. Sky Sport dedicherà uno spazio, con 4 speciali in serata, racchiudendo un recap di tutte le competizioni e proponendo le interviste dei campioni mondiali, a partire dalle 20.00 sul canale Sky Sport Arena nei giorni di martedì 10, lunedì 16, venerdì 20 e martedì 24 settembre.

Le emozioni continuano. Il Mondiale dei Mondiali è pronto a regalarci altre giornate indimenticabili ! Non perderti i World Skate Games. Segui le gare in programma fino al 22 di settembre.

Qui il calendario generale: https://worldskategamesitalia2024.org/#calendar