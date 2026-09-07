Frase del giorno

07 Set, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. West Nile, probabile nuovo caso a Chieti

West Nile, probabile nuovo caso a Chieti

Il contagio, spiega la Asl, è in fase di accertamento: uomo di 64 anni in isolamento domiciliare

West Nile, probabile nuovo caso a Chieti

Un nuovo probabile caso di infezione da virus West Nile è in corso di accertamento a Chieti. Si tratta di un uomo di 64 anni che, al momento, presenta sintomi di lieve entità e si trova in isolamento presso il proprio domicilio. L'ufficialità arriverà nelle prossime ore, al termine delle analisi di laboratorio già eseguite.

Se la positività venisse confermata, il numero di contagi accertati in provincia di Chieti salirebbe a 7. Finora i casi registrati riguardano: 3 nel capoluogo (due donne di 75 e 38 anni e un uomo di 77), un uomo di 58 anni a Sant'Eusanio del Sangro, un turista veneto in soggiorno ad Atessa e un uomo di 69 anni a Paglieta.

Scenario in miglioramento, secondo gli esperti. Il professor Jacopo Vecchiet, responsabile delle Malattie Infettive dell'ospedale di Chieti, ha dichiarato: “Con le disinfestazioni straordinarie e i protocolli messi in atto dalla Direzione Asl, possiamo ipotizzare una curva discendente dei casi di infezione. I pazienti già trattati sono in via di risoluzione e anche quelli inizialmente più complessi stanno mostrando segni di miglioramento”.

Intanto, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha inviato una comunicazione ai sindaci del territorio raccomandando di proseguire con gli interventi di lotta antilarvale nelle aree residenziali, nei luoghi di vacanza e nei parchi pubblici. È stata inoltre sollecitata l'effettuazione di trattamenti straordinari preventivi in occasione di eventi all'aperto con grande affluenza di pubblico.

La West Nile, trasmessa principalmente attraverso la puntura di zanzare infette, rappresenta un'emergenza sanitaria stagionale che richiede un costante monitoraggio e interventi mirati di prevenzione. La situazione rimane sotto osservazione, in attesa della conferma ufficiale del nuovo caso e dell'evoluzione del quadro epidemiologico locale.

Tags: West nile Virus Chieti Contagio Abruzzo Asl chieti Isolamento

Vedi anche

Chieti, al via la disinfestazione dopo il caso di West Nile Virus
Attualità

Chieti, al via la disinfestazione dopo il caso di West Nile Virus

30 Ago, 2026
West Nile Virus a Chieti, la Asl notifica un nuovo caso
Cronaca

West Nile Virus a Chieti, la Asl notifica un nuovo caso

29 Ago, 2026
Ancora un caso di infezione da virus West Nile
Cronaca

Ancora un caso di infezione da virus West Nile

22 Ago, 2026
West Nile, caso confermato in una residente in provincia di Pescara
Cronaca

West Nile, caso confermato in una residente in provincia di Pescara

22 Ago, 2026
Caso di West Nile Virus a Chieti. Legnini ordina misure urgenti di prevenzione
Cronaca

Caso di West Nile Virus a Chieti. Legnini ordina misure urgenti di prevenzione

21 Ago, 2026
Virus West Nile, la Asl: "Infezione trasmessa da zanzara autoctona"
Cronaca

Virus West Nile, la Asl: "Infezione trasmessa da zanzara autoctona"

20 Ago, 2026
Primo caso di West Nile nel Chietino: donna ricoverata a Chieti
Cronaca

Primo caso di West Nile nel Chietino: donna ricoverata a Chieti

19 Ago, 2026
Virus West Nile. Contagiato abruzzese nel Lazio
Salute

Virus West Nile. Contagiato abruzzese nel Lazio

14 Ago, 2025
Virus West Nile. Situazione monitorata e disinfestazione potenziata
Cronaca

Virus West Nile. Situazione monitorata e disinfestazione potenziata

10 Ago, 2025

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661