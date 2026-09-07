West Nile, probabile nuovo caso a Chieti

Un nuovo probabile caso di infezione da virus West Nile è in corso di accertamento a Chieti. Si tratta di un uomo di 64 anni che, al momento, presenta sintomi di lieve entità e si trova in isolamento presso il proprio domicilio. L'ufficialità arriverà nelle prossime ore, al termine delle analisi di laboratorio già eseguite.

Se la positività venisse confermata, il numero di contagi accertati in provincia di Chieti salirebbe a 7. Finora i casi registrati riguardano: 3 nel capoluogo (due donne di 75 e 38 anni e un uomo di 77), un uomo di 58 anni a Sant'Eusanio del Sangro, un turista veneto in soggiorno ad Atessa e un uomo di 69 anni a Paglieta.

Scenario in miglioramento, secondo gli esperti. Il professor Jacopo Vecchiet, responsabile delle Malattie Infettive dell'ospedale di Chieti, ha dichiarato: “Con le disinfestazioni straordinarie e i protocolli messi in atto dalla Direzione Asl, possiamo ipotizzare una curva discendente dei casi di infezione. I pazienti già trattati sono in via di risoluzione e anche quelli inizialmente più complessi stanno mostrando segni di miglioramento”.

Intanto, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha inviato una comunicazione ai sindaci del territorio raccomandando di proseguire con gli interventi di lotta antilarvale nelle aree residenziali, nei luoghi di vacanza e nei parchi pubblici. È stata inoltre sollecitata l'effettuazione di trattamenti straordinari preventivi in occasione di eventi all'aperto con grande affluenza di pubblico.

La West Nile, trasmessa principalmente attraverso la puntura di zanzare infette, rappresenta un'emergenza sanitaria stagionale che richiede un costante monitoraggio e interventi mirati di prevenzione. La situazione rimane sotto osservazione, in attesa della conferma ufficiale del nuovo caso e dell'evoluzione del quadro epidemiologico locale.