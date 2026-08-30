Chieti, al via la disinfestazione dopo il caso di West Nile Virus

A seguito del caso di West Nile Virus riscontrato nella zona residenziale di San Martino e nelle vie limitrofe, nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto 2026, dalle ore 23:30 alle ore 5:00 e fino a esaurimento delle attività, sarà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione adulticida e larvicida ad opera di Formula Ambiente.

L’intervento interesserà la zona di San Martino fino al confine con il territorio di San Giovanni Teatino e sarà effettuato secondo quanto previsto dalle normative sanitarie e di igiene pubblica nazionali e locali e dai protocolli specifici per la lotta e il contenimento della diffusione del West Nile Virus.

Le strade interessate sono:

* Viale dell’Unità d’Italia, dall’incrocio con via Gorizia fino al confine

* Via Montegrappa

* Via Piave

* Via Montello

* Via Smirne

* Strada degli Oliveti

* Via Salvo d’Acquisto

* Via Curtatone

* Via Goito

* Via Bezzecca

* Strada San Martino

* Strada Caponnetti

* Strada Solferino

* Strada Collebello

* Strada Fosso Paradiso

* Strada La Torre

* Via dei Mille

* Via Vracone

* Strada Trolli

* Via Vittorio Veneto

* Via Isonzo

* Via Gorizia

LE PRECAUZIONI DA ADOTTARE. Durante l’intervento si raccomanda di:

* Tenere finestre e porte chiuse durante la fascia oraria del trattamento.

* Non lasciare oggetti all’aperto, come panni, indumenti, lenzuola o giocattoli.

* Ritirare cibo e bevande da giardini e balconi.

* Tenere al riparo gli animali domestici, chiudendoli in casa o comunque in luoghi protetti.

Nei prossimi giorni proseguiranno gli interventi di disinfestazione sull’intero territorio comunale, secondo i calendari periodici programmati da Formula per il controllo delle zanzare. Con successive comunicazioni renderemo note le date e le zone interessate dagli interventi, così da consentire ai cittadini di conoscere preventivamente le aree interessate e adottare le necessarie precauzioni.