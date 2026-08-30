Chieti, al via la disinfestazione dopo il caso di West Nile Virus

“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
A seguito del caso di West Nile Virus riscontrato nella zona residenziale di San Martino e nelle vie limitrofe, nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto 2026, dalle ore 23:30 alle ore 5:00 e fino a esaurimento delle attività, sarà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione adulticida e larvicida ad opera di Formula Ambiente.
L’intervento interesserà la zona di San Martino fino al confine con il territorio di San Giovanni Teatino e sarà effettuato secondo quanto previsto dalle normative sanitarie e di igiene pubblica nazionali e locali e dai protocolli specifici per la lotta e il contenimento della diffusione del West Nile Virus.
Le strade interessate sono:
* Viale dell’Unità d’Italia, dall’incrocio con via Gorizia fino al confine
* Via Montegrappa
* Via Piave
* Via Montello
* Via Smirne
* Strada degli Oliveti
* Via Salvo d’Acquisto
* Via Curtatone
* Via Goito
* Via Bezzecca
* Strada San Martino
* Strada Caponnetti
* Strada Solferino
* Strada Collebello
* Strada Fosso Paradiso
* Strada La Torre
* Via dei Mille
* Via Vracone
* Strada Trolli
* Via Vittorio Veneto
* Via Isonzo
* Via Gorizia
LE PRECAUZIONI DA ADOTTARE. Durante l’intervento si raccomanda di:
* Tenere finestre e porte chiuse durante la fascia oraria del trattamento.
* Non lasciare oggetti all’aperto, come panni, indumenti, lenzuola o giocattoli.
* Ritirare cibo e bevande da giardini e balconi.
* Tenere al riparo gli animali domestici, chiudendoli in casa o comunque in luoghi protetti.
Nei prossimi giorni proseguiranno gli interventi di disinfestazione sull’intero territorio comunale, secondo i calendari periodici programmati da Formula per il controllo delle zanzare. Con successive comunicazioni renderemo note le date e le zone interessate dagli interventi, così da consentire ai cittadini di conoscere preventivamente le aree interessate e adottare le necessarie precauzioni.