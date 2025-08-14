Virus West Nile. Contagiato abruzzese nel Lazio

C'è il primo contagio da virus West Nile. È stato ricoverato all’ospedale di Teramo un abruzzese che ha contratto a Frosinone la febbre che arriva dall'Egitto. È arrivato con la temperatura corporea alterata, astenia ed artromialgie ed adesso è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive del Mazzini in condizioni protette.

Si tratta di un paziente fragile di 62 anni che appena arrivato in provincia di Teramo, già sintomatico, è stato immediatamente ricoverato nel presidio di Teramo.

“È fondamentale evitare ogni tipo di allarmismo” dichiara il direttore generale q“intanto è importante che il contagio sia avvenuto altrove e comunque siamo pronti ad adottare tutte le contromisure necessarie. La Asl di Teramo ha dato una risposta immediata grazie alla collaborazione e alla proficua sinergia tra il reparto di Malattie Infettive di Teramo, del quale è responsabile Antonella D’Alonzo, il Servizio Immunoematologico Trasfusionale e il Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, rispettivamente diretti da Sofia Chiatamone Ranieri e da Marina Danese” conclude Di Giosia.

“Come Regione e come Asl stiamo dando una risposta sanitaria immediata e a 360 gradi come già avvenuto in passato per il Covid-19, la dengue e il vaiolo delle scimmie: anche per queste patologie a Teramo si sono verificati i primi casi a livello regionale. Questo di oggi è il primo caso di West Nile preso in carico in Abruzzo, che dal 2020 ha già attivato un tavolo interistituzionale con un piano di monitoraggio, sorveglianza e presa in carico delle patologie legate all’arbovirosi” aggiunge l’Assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì.