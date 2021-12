Il Pescara torna alla vittoria: 2-1 col Grosseto

Il Pescara torna alla vittoria con un bel 2 a 1 rifilato al Grosseto, e nonostante che la rosa non fosse al completo. Mancavano per squalifica Ruzzo e Drudi, con Memushaj in panchina (non ancora perfettamente ristabilito) e infine Cristian Galano, escluso dalla rosa pare per dissapori con Gauteri, tanto che non è stato nemmeno convocato dal Mister. Ora Gaetano Auteri può ritrovare la serentà avendo finalmente trovato la quadra nella formazione. La fiducia accordata al tecnico dei biancoazzurri, nonostante le ultime insoddisfacenti prestazioni della squadra, è quindi pienamente giustificata. Inutile parlare di classifica, poiché i biancazzurri sono ancora molto lontani dalle posizioni del vertice.

IL TABELLINO: PESCARA GROSSETO 2-1

Reti: Pescara al 31' primo tempo Ferrari e al 36' Clemenza. Grosseto: al 9' del secondo tempo Cretella.

GROSSETO (3-5-2): Barosi; Siniega, Ciolli, Salvi (Cretella); Raimo, Serena, Fratini (Vrdolijak), Piccoli (Scaffidi), Semeraro; Moscati, Arras (Boccardi). A disposizione: Fallani, Biancon, Tiberi, Artioli, Vrdoljak, Ghisolfi, Cretella, Boccardi, Scaffidi. Allenatore: Magrini.

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Illanes, Ingrosso, Veroli; Zappella (Cancellotti) , Diambo, Pompetti, Rasi; Clemenza (Bocic) , Ferrari, D’Ursi. A disposizione: Iacobucci, Radaelli, Frascatore, Cancellotti, Nzita, Memushaj, Sanogo, Valdifiori, Chiarella, Bocic, De Marchi, Rauti. Allenatore: Auteri.



Arbitro: Bonacina di Bergamo.