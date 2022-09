Vittoria meritata del Pescara a Latina

Una vittoria meritata quella del Pescara che ha dominato per quasi 90 minuti la partita disputata allo stadio Francioni di Latina. La gara si annunciava gravida di pericoli per i biancoazzurri in quanto i laziali provenivano da una vittoria esterna contro il, ma il Pescara, che domenica scorsa ha battuto l’Avellino di misura, non si è lasciato intimorire dai neroverdi che ha battuto per 2 a 1. Gli uomini di Colombo avrebbero potuto addirittura chiudere prima dei 90 minuti la partita se non avessero fallito ghiotte occasioni da goal. Gli uomini di Colombo quando riusciranno ad evitare le ingenuità, come nell’occasione della rete del Latina, e quando riusciranno ad essere più cinici in fase conclusiva, senza dubbio disputeranno un campionato ai massimi livelli della categoria.

IL TABELLINO: LATINA PESCARA 1-2

LATINA (3-5-2) Cardinali 6,5; Carissoni 4,5, Andrea Esposito 5, Giorgini 5, Teraschi 6,5 (dal 45’ s.t. Di Mino s.v.), Barberini 5,5 (dal 1’ s.t. Sannipoli 6), Amadio 6, Tessiore 6,5, Antonio Esposito 5,5 (dal 25’ s.t. Cortinovis s.v.), Margiotta 5 (dal 17’ s.t. Rosseti 6,5), Fabrizi 7. A disp. Tonti, Celli, Rossi, Nori, Bordin, Giannini. All. Di Donato.

PESCARA(4-3-2-1) Plizzari 6; Cancellotti 6,5, Pellacani 6,5, Brosco 5 (dal 43’ s.t. Boben s.v.), Milani 6; Gyabuaa 6,5 (dal 17’ s.t. Germinario 6), Kraja 7 (dal 21’ s.t. Palmiero s.v.), Mora 7.5, Cuppone 7, Delle Monache 5,5 (dal 1’ s.t. Kolaj 6)m Lescano 6 (dal 16’ s.t. Tupta 6). A disp. Sommariva, D’Aniello, Vergani, De Marino, Desogus, Mehic, Saccani. All. Colombo.

Arbitro: Sajmir Kumara di Verona.

Il PRIMO TEMPO

Al 2’ Cuppone , dopo una ripartenza da 60 metri con un destro basso manda fuori di un soffio

Al 6′ il baby Delle Monache classe 2005, serve l’argentino Lescano Facudo che indirizza bene in rete ma sulla linea salva un difensore neroverde.

Al 19′ Sugli sviluppi di un corner Pellicani calcia di prima intenzione, ma il tiro finisce out di poco.

Al 23′ L’ex Perugino Cancellotti crossa per Cuppone che incorna di testa, ma Cardinali non si fa sorprendere..

Al 24′ Clamoroso errore di Cuppone che solo davanti a Cardinali manda in angolo.

Al 25′ GOL PESCARA Sugli sviluppi di un corner l’ex centrocampista della Spal Mora manda in vantaggio i biancoazzurri.

Al 27′ Passano due minuti e Cuppone ruba un pallone e con un bel destro raddoppia.

IL SECONDO TEMPO

Sono gli uomini di Donato a fare la partita dal 46’ in poi, ma il Pescara si cala nella parte, si rannicchia nella sua metà campo e si predispone alla battaglia agonistica che lo attende fino al fischio finale.

Al 31’st Doppio giallo per Carissoni e Latina in 10

Al 35’st ingenuamente Brosco manda a terra Fabrizi ed è calcio di rigore che Rossetti trasforma.

Al 42′ st una girata di Fabrizi finisce fuori di un soffio.