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Verso la Nuova Pescara, Costantini: “Funzioni diffuse nei territori”

Ieri la riunione della Prima Commissione che ha immaginato dislocazione di assessorati e di funzioni amministrative primarie

Verso la Nuova Pescara, Costantini: “Funzioni diffuse nei territori”

Ieri si è riunita la Prima Commissione della costituenda nuova città di Pescara: il suo compito è quello di redigere il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea costituente entro i primi giorni di luglio.

"Nel corso della seduta abbiamo esaminato lo studio redatto dalla società incaricata dai tre comuni, che ha definito un dettagliato cronoprogramma che consente di identificare la tempistica che consentirebbe entro il 31 dicembre del 2026 di chiudere tutti gli adempimenti burocratici alla nascita della nuova città. Nel merito, invece, abbiamo esaminato la prima parte del regolamento. Come testo base abbiamo preso quello di Pescara, perché è il più adatto ad una città di 200.000 abitanti ed è anche il più aggiornato, all’anno 2025. Abbiamo quindi preso visione della prima parte relativa all'Organizzazione, con i suoi primi 13 articoli e siamo stati tutti d'accordo sul fatto che questa parte debba essere emendata e corretta, aprendo le porte all’ipotesi di una città policentrica. L'istituzione dei municipi è una scelta che compete alla commissione statuto, che avrà più tempo a disposizione, ma già in questo regolamento possiamo creare le condizioni perché possa nascere una città policentrica. Per città policentrica abbiamo inteso una città con la dislocazione di assessorati e di funzioni amministrative primarie anche all'interno dei territori di Montesilvano e Spoltore. Sulla base di questa intesa abbiamo chiesto alla direzione generale del Comune di Pescara di preparare uno o più emendamenti. Per esaminare il primo di questi emendamenti che interesserà i primi 13 articoli ci siamo già dati appuntamento a venerdì prossimo". Queste le parole di Carlo Costantini, ideologo del progetto di fusione e consigliere comunale di Pescara.

 

 

Tags: Carlo costantini Municipi Statuto Regolamenti Uffici Fusione

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