Frase del giorno

20 Giu, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Verrecchia (FdI): "Più tempo ai Comuni per completare passaggio...

Verrecchia (FdI): "Più tempo ai Comuni per completare passaggio strategico"

Il consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d'Italia interviene sull'emendamento specifico per l'urbanistica

Verrecchia (FdI): "Più tempo ai Comuni per completare passaggio strategico"
"Nell'ultima seduta del Consiglio regionale d'Abruzzo, svoltasi il 16 giugno scorso, è stata approvata una proroga di sei mesi del termine previsto per l'approvazione della perimetrazione del territorio urbanizzato da parte dei Comuni, così come stabilito dalla nuova legge urbanistica regionale". Lo rende noto Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. "La nuova scadenza è stata fissata al 21 dicembre 2026. Si tratta di una decisione importante che consentirà alle amministrazioni comunali di disporre di un tempo congruo per completare un'attività complessa e strategica, fondamentale per la corretta attuazione della riforma urbanistica regionale e per una pianificazione del territorio più efficace e coerente con le esigenze delle comunità locali. Con questa proroga – sottolinea Verrecchia – la Regione Abruzzo conferma la volontà di accompagnare i Comuni nel percorso di adeguamento alle nuove disposizioni normative, garantendo le condizioni necessarie affinché gli  adempimenti previsti possano essere svolti con la massima attenzione e qualità.  Nei prossimi giorni il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA), rendendo così pienamente operativa la nuova scadenza prevista dalla norma", conclude Verrecchia

 

Tags: urbanistica comuni emendamento verrecchia

Vedi anche

Nuova legge regionale sull’urbanistica. Giovedì 13 giugno all’Emiciclo
Politica

Nuova legge regionale sull’urbanistica. Giovedì 13 giugno all’Emiciclo

31 Mag, 2024
Urbanistica: approvata legge sul recupero ai fini abitativi delle superfici accessorie
Attualità

Urbanistica: approvata legge sul recupero ai fini abitativi delle superfici accessorie

22 Giu, 2017
Efficientamento energetico. Mazzocca (Ambiente): “Un milione di euro per 22 Comuni”
Ambiente

Efficientamento energetico. Mazzocca (Ambiente): “Un milione di euro per 22 Comuni”

16 Dic, 2016
Emendamento del Governo Renzi: si può trivellare soltanto oltre le 12 miglia marina
Ambiente

Emendamento del Governo Renzi: si può trivellare soltanto oltre le 12 miglia marina

13 Dic, 2015
Urbanistica. Comune di Montesilvano fa le pulci ai costruttori
Attualità

Urbanistica. Comune di Montesilvano fa le pulci ai costruttori

02 Ago, 2015
Ncd attacca Pezzopane: "Il Fucino non è la Terra dei Fuochi"
Politica

Ncd attacca Pezzopane: "Il Fucino non è la Terra dei Fuochi"

24 Gen, 2015
Emendamento fuori sacco: Acerbo, “Il problema non è il Tfr”
Politica

Emendamento fuori sacco: Acerbo, “Il problema non è il Tfr”

26 Nov, 2014
La Chiavaroli (NCD) emenda la "sveltina" su Slot Machine
Politica

La Chiavaroli (NCD) emenda la "sveltina" su Slot Machine

20 Dic, 2013
Urbanistica, nuovo regole
Attualità

Urbanistica, nuovo regole

13 Dic, 2011

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661