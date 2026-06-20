Verrecchia (FdI): "Più tempo ai Comuni per completare passaggio strategico"

"Nell'ultima seduta del Consiglio regionale d'Abruzzo, svoltasi il 16 giugno scorso, è stata approvata una proroga di sei mesi del termine previsto per l'approvazione della perimetrazione del territorio urbanizzato da parte dei Comuni, così come stabilito dalla nuova legge urbanistica regionale". Lo rende noto Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. "La nuova scadenza è stata fissata al 21 dicembre 2026. Si tratta di una decisione importante che consentirà alle amministrazioni comunali di disporre di un tempo congruo per completare un'attività complessa e strategica, fondamentale per la corretta attuazione della riforma urbanistica regionale e per una pianificazione del territorio più efficace e coerente con le esigenze delle comunità locali. Con questa proroga – sottolinea Verrecchia – la Regione Abruzzo conferma la volontà di accompagnare i Comuni nel percorso di adeguamento alle nuove disposizioni normative, garantendo le condizioni necessarie affinché gli adempimenti previsti possano essere svolti con la massima attenzione e qualità. Nei prossimi giorni il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA), rendendo così pienamente operativa la nuova scadenza prevista dalla norma", conclude Verrecchia.