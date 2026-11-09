Variazione di bilancio a Pescara, Di Ciano: "Incapacità di programmare e priorità sbagliate"

"Non lo sapevate che il Natale arriva tutti gli anni?". Parte da questa provocazione l'intervento di Enrico Di Ciano, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra – Radici in Comune in Consiglio Comunale a Pescara, durante la discussione sulla variazione di bilancio che andrà al voto. Secondo il consigliere, si tratta dell'"ennesima variazione per spese prevedibili: il Natale, il Centenario del Comune, che è una data nota da tempo. Questa è incapacità di programmare la spesa pubblica".

Di Ciano sottolinea come questo sia il momento in cui un'Amministrazione dovrebbe programmare l'anno prossimo, "non rincorrere quello in corso con una variazione dopo l'altra". La variazione in questione prevede oltre ottocentomila euro per luminarie, addobbi ed eventi di Natale e fine anno, trovati a novembre.

Non è solo una questione di metodo di programmazione. "Si dà tanto all'immagine della città, molto più che al sociale. Questa variazione è lo specchio di un governo cittadino di cui contestiamo le priorità", aggiunge Di Ciano.

Secondo la relazione che accompagna la variazione, per il Natale sono previsti 170.000 euro per le luminarie, 38.000 per gli addobbi e 600.000 per gli eventi di Natale e fine anno: 808.000 euro in tutto. Con 70.000 euro per palchi e transenne e 45.083,40 per le iniziative culturali del calendario autunno-inverno, la spesa collegata agli eventi supererebbe i 923.000 euro.

A fronte di ciò, il consigliere evidenzia le sproporzioni: per la messa in sicurezza di giochi e attrezzature ludico-ricreative e sportive nelle aree pubbliche sono previsti 20.000 euro (le sole luminarie costano otto volte e mezzo quella cifra). Per ulteriori manutenzioni straordinarie delle scuole ce ne sono 50.000, meno di un terzo delle luminarie. E servono 319.131,28 euro per non interrompere l'assistenza domiciliare, perché le richieste hanno superato le previsioni.

"Nessuno è contrario al Natale, alle iniziative culturali e alla vitalità del centro cittadino, che però va sostenuta tutto l'anno, sostenendo le associazioni territoriali – prosegue Di Ciano –. Ma non condividiamo la sproporzione e la gerarchia delle priorità: non è accettabile che per l'immagine della città, per poche settimane, si mobilitino quasi un milione di euro mentre per la sicurezza dei giochi e delle attrezzature nelle aree pubbliche si prevedono appena 20.000 euro. È la fotografia più chiara di scelte sbagliate".

Di Ciano riconosce anche un aspetto positivo nella variazione, seppur arrivato in ritardo: l'acquisto del tanto atteso scuolabus accessibile. "È un risultato importante per le famiglie e per gli studenti con disabilità motoria, perché garantisce inclusione e diritto alla mobilità scolastica. Ma un servizio così essenziale non dovrebbe essere atteso così a lungo né dipendere da una variazione di bilancio", ha detto ancora il capogruppo.

"Noi chiediamo un approccio diverso, improntato alla giustizia sociale e ambientale – ha continuato Di Ciano –. Una città non si valuta da quanto è illuminata a dicembre, ma da quanto è inclusiva, sostenibile, sicura, equa nei servizi e nel rapporto tra centro e periferie, dinamica culturalmente tutto l'anno". Infine, il consigliere di AVS lancia un parallelo tra politica locale e nazionale: "Sul metodo, ci pare che l'Amministrazione locale e il Governo nazionale scelgano la stessa strada: la visibilità, lasciando troppo poco a chi vive, lavora, studia e fatica quotidianamente nella città e nel Paese. E noi di AVS continueremo a dare battaglia".