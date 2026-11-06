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Pettinari: "936mila euro per feste e luminarie, ma per scuole e manutenzione?"

L'opposizione attacca la variazione di bilancio: «Priorità sbagliate, servono più risorse per i servizi essenziali e maggiore trasparenza»

Pettinari: "936mila euro per feste e luminarie, ma per scuole e manutenzione?"

«936.000 euro per luminarie, addobbi, eventi di Natale e Centenario, contro appena 50.000 euro per le manutenzioni straordinarie delle scuole e 20.000 per la sicurezza delle attrezzature ludiche». È la denuncia di Domenico Pettinari, presidente del Movimento Politico "Pettinari per l'Abruzzo", che interviene sulla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione n. 140 del 3 novembre 2026 del Comune di Pescara.

Nel mirino la sproporzione tra le risorse destinate agli eventi — 170.000 euro per le luminarie natalizie, 38.000 per gli addobbi, 600.000 per gli eventi di fine anno, 90.000 per la filodiffusione e 38.000 per il Centenario — e quelle riservate ai servizi essenziali: 150.000 euro per le piccole manutenzioni di immobili comunali e verde, 50.000 per le scuole. «Perché non destinare maggiori risorse alle scuole, ai parchi, alla sicurezza dei bambini e alla manutenzione dei quartieri?», chiede Pettinari, sollecitando chiarezza su beneficiari, procedure e sul ricorso agli affidamenti diretti.

L'esponente politico segnala anche i 69.100 euro di integrazioni per indennità degli assessori e gettoni dei consiglieri, e chiede il dettaglio delle riduzioni di spesa pari a 1.095.401,60 euro, con particolare attenzione ai tagli nell'edilizia residenziale pubblica. Sul fronte sociale, i 319.131,28 euro aggiuntivi per l'assistenza domiciliare vengono letti come «un segnale evidente della crescita dei bisogni», che richiederebbe una programmazione più attenta.

«Non chiediamo di cancellare il Natale o le manifestazioni — conclude Pettinari —, ma di riequilibrare le priorità. Le luminarie durano qualche settimana, le manutenzioni e gli investimenti sulle persone migliorano la vita dei cittadini per anni».

Tags: Pettinari Luci di natale Eventi Comune di pescara Polemiche Variazione di bilancio

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