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Urban Nature a Chieti nel primo week-end di ottobre tra Museo universitario e Villa Comunale

Banchetti informativi del Nucleo Carabinieri CITES e del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara. Si raccolgono donazioni (scaricabili dalle tasse) in favore del Fondo Spazi Natura WWF

Urban Nature a Chieti nel primo week-end di ottobre tra Museo universitario e Villa Comunale

“La Natura si fa cura” è il messaggio che il WWF ha scelto per l’edizione 2026 di Urban Nature, appuntamento ormai tradizionale con la natura in città. Un messaggio che sarà declinato in tantissimi appuntamenti in tutta Italia, con i patrocini di Ministero dell’Ambiente, ISPRA, Associazione Nazionale Musei Scientifici e Parco Nazionale della Maiella e con la collaborazione di ISDE Italia (Associazione Medici per l'Ambiente). A Chieti la manifestazione avrà due momenti importanti nel primo fine settimana del mese di ottobre.
Nel pomeriggio di sabato 3 ottobre, alle 16:30, nell’auditorium del Museo universitario si terrà l’incontro: La natura si fa cura: un percorso tra biovarietà, impollinatori ed economia. Dopo i saluti del Prof. Ruggero D’Anastasio, Direttore del Museo universitario, e di Filomena Ricci, Delegato del WWF Italia in Abruzzo, previste tre interessanti relazioni. Il Prof. Ettore Cianchetti, Presidente dell’Associazione ISA (Istituto Senologico Abruzzo) e già Direttore del Centro di Senologia di Ortona parlerà di “Green Care - La Natura nel percorso di cura”. Il Dott. Camillo Zulli, Direttore ed Enologo di Bio Cantina Sociale Orsogna si occuperà di “Maiella National Park: api e selezione dei lieviti dalla flora, un viaggio nella biodiversità della Maiella”. Marco Di Santo, Responsabile dell’Ufficio Agronomico del PNM illustrerà il tema: “Il Parco Nazionale della Maiella, un laboratorio per la tutela degli impollinatori e la valorizzazione dell'apicoltura di qualità custode del territorio”.  Per l’intero pomeriggio saranno inoltre presenti all’interno del Museo banchetti informativi del Nucleo Carabinieri CITES Pescara e del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara. Previste anche attività a tema Natura per bambini a cura del personale del Museo (necessario prenotarsi via mail all’indirizzo mssb@unich.it<mailto:mssb@unich.it>).L’ingresso in museo sarà libero.
Domenica 4 ottobre prevista invece Un’insolita passeggiata: cose preziose da sapere, esperienze e poesia con appuntamento alle 10:30 presso il gazebo WWF in piazzale Mazzini, Villa comunale di Chieti. Anche per questo evento bisogna prenotarsi scrivendo a chietipescara@wwf.it<mailto:chietipescara@wwf.it>oppure di persona in occasione dell’incontro di sabato.
Nel week-end saranno inoltre attivi banchetti per raccogliere donazioni in favore del Fondo Spazi Natura WWF, per creare e curare nuove aree verdi nelle città italiane a favore della biodiversità e degli insetti impollinatori. A chi farà un offerta minima di 12 euro (scaricabile dalle tasse) sarà donato un vasetto di miele realizzato dagli apicoltori che operano nel Parco Nazionale della Maiella. All’organizzazione contribuiscono, con WWF Abruzzo Gruppo Chieti-Pescara e Museo universitario, anche Parco Nazionale della Maiella, Bio Cantina Sociale Orsogna, ISA e Foto-club Chieti.
Continua intanto, presso la reception del Museo universitario, la consegna delle immagini partecipanti al Concorso fotografico a premi abbinato a Urban Nature 2026. Termine ultimo le ore 19 di venerdì 23 ottobre prossimo.

Tags: Chieti Villa comunale Polo universitario Ottobre

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